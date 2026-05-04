Previsió de l’oratge
Continua el risc per tempestes a la Comunitat Valenciana: avís groc en l’interior davant de la calor en el litoral
A partir del migdia s’activa l’alerta en l’interior nord de Castelló i en el nord de la província d’Alacant
Una tempesta avança d’oest a est pel sud de la província de València, amb intensitat “localment forta”
Una xicoteta tempesta va penetrar ahir per l’oest de la província de València, provinent de la d’Albacete, i va deixar alguna aiguarrada en comarques com la Vall de Cofrents-Aiora, la Plana d’Utiel-Requena o l’interior de Castelló. Va haver-hi tempestes que van deixar més de 15 l/m² en menys de mitja hora, encara que els 22,2 l/m² de Bicorp van ser el major registre d’este diumenge. La situació podria repetir-se este dilluns i dimarts en diversos punts de la Comunitat Valenciana, dos jornades de contrast clar, amb risc de tempestes en l’interior, davant de la calor del litoral.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté actius avisos dobles de nivell groc en l’interior nord de la província de Castelló i el nord de la d’Alacant, per a este dilluns, per pluges i tempestes. S’esperen “ruixats acompanyats de tempesta” i hi ha probabilitat que estes “siguen localment fortes en l’interior de l’extrem nord a la vesprada”. Al llarg de la jornada, el model Harmonie-Arome preveu la possibilitat que es generen dos fronts de precipitació: un en el nord d’Alacant i la seua zona limítrofa amb la província de València, i un segon en el nord de la de Castelló.
En estos moments, l’Aemet explica en les seues xarxes que “la tempesta avança d’oest a est pel sud de València”, per les comarques de la Vall d’Albaida i la Costera. La seua intensitat és “localment forta, encara que de curta duració”.
La situació es repetirà este dimarts, encara que per a demà l’amenaça només es manté en la província de Castelló. Allí, a partir del migdia, hi ha un doble avís groc per la possibilitat que es produïsquen “ruixats acompanyats de tempesta”, amb probabilitat que “siguen localment fortes en l’interior nord a la vesprada”. En el sud, podria també ploure, però seria “menys probable” i amb ruixats “més dispersos”.
Continuarà plovent? Segons les previsions, la meteorologia donarà una treva dimecres i dijous, encara que no es descarta la possibilitat de pluges disperses. No obstant això, la inestabilitat atmosfèrica tornarà a partir de divendres i, especialment, dissabte, quan podrien produir-se noves tempestes.
Abril “molt sec”
L’inici del mes de maig està marcat per la pluja meteorològicament parlant. És veritat que no hi ha hagut registres especialment significatius, a excepció de les aiguarrades de diumenge, però sí que s’han produït xicotetes precipitacions des de divendres. Això contrasta amb el mes d’abril passat, que va ser “molt càlid i molt sec” a la Comunitat Valenciana, segons el balanç difós per l’Aemet. La precipitació acumulada ha sigut de 21,4 litres per metre quadrat, la qual cosa suposa situar-se un 58 % per davall de la mitjana climàtica del període 1991-2020 (este registra una mitjana de 50,7 l/m²).
Les temperatures
Els cels coberts i les pluges no estaran renyits amb un augment de les temperatures, que mantindran els termòmetres per damunt de valors propis de la primavera. Este dilluns, de fet, el mercuri tendirà a pujar i es podrien registrar màximes d’entre 25 i 27 graus en zones del litoral de la Comunitat Valenciana i, fins i tot, en punts com la Costera. Demà, dimarts, hi haurà pocs canvis i els termòmetres es mantindran per damunt dels 20 graus en la majoria de punts de l’autonomia, a excepció de la província de Castelló, a on podrien baixar fins als 16 graus de màxima en l’interior nord.
Segons els pronòstics actuals, la situació es mantindrà tota la setmana, amb màximes superiors als 20 graus tota la setmana, que diumenge podrien disparar-se fins als 25 graus. El positiu és que no hi haurà encara sensació de calor estiuenca, perquè les mínimes es mouran entre els huit i els 15 graus fins diumenge.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La demanda industrial anima Sagunt a vendre una altra parcel·la
- Com inscriure’s per a veure el castell del Dia de la Mare des del balcó de l’ajuntament de València