Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CFPortavoz drogasAlquiler ValenciaPeset AleixandreInquisición ValènciaDiscoteca PirámideEl tiempo
instagramlinkedin

Educació veu inassumibles les exigències dels docents, que xifra en 2.400 milions

Conselleria assenyala que les reivindicacions “superen la capacitat” financera de la Generalitat i crida a negociar mesures “més enllà de les retribucions”

La consellera de Cultura i Educació, María del Carmen Ortí, té una topada amistosa amb dos docents dies abans de la vaga indefinida en educació

La consellera de Cultura i Educació, María del Carmen Ortí, té una topada amistosa amb dos docents dies abans de la vaga indefinida en educació / Germán Caballero / LEV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

2.400 milions d’euros. És l’estimació que maneja la Generalitat sobre el cost econòmic que tindria atendre les reivindicacions plantejades pels sindicats educatius per a desactivar la vaga indefinida convocada a partir de l’11 de maig a la Comunitat Valenciana. Entre estes reivindicacions figura un increment salarial de 500 euros mensuals, però també mesures de contractació, reducció de ràtios i de burocràcia i infraestructures. La Conselleria d’Educació, amb eixes xifres a la mà, ha avançat, este dilluns, que està lluny de poder atendre-les, ja que “superen la capacitat” financera de l’Administració autonòmica, i ha cridat a explorar possibles acords en els assumptes amb menys impacte pressupostari.

La consellera Mari Carmen Ortí, en declaracions als mitjans, ha sigut l’encarregada de donar a conéixer estos càlculs. “Les seues demandes estan prop d’uns 2.400 milions d’euros a l’any. Llavors, són unes reivindicacions que, per descomptat, superen la capacitat de la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat fent referència a l’infrafinançament que patix l’autonomia.

En tot cas, Ortí ha remarcat que el Consell està “obert a poder arribar a acords” amb els sindicats, encara que la titular d’Educació ha tractat d’allunyar la conversa del tema salarial i orientar-la a la resta de mesures en negociació.

Noticias relacionadas

“Nosaltres, com hem dit des del primer moment, des que vaig arribar el mes de desembre, i reitere de nou, estem oberts a poder arribar a acords, al diàleg. De fet, esta mateixa setmana hi ha convocada una mesa sectorial en la qual es tractarà la reducció de la burocràcia. Nosaltres no només estem centrats en el tema de les retribucions, sinó també en tot el paquet de mesures que se’ns estaven reclamant i que també estaven ja dins dels nostres objectius com a conselleria”, ha indicat Ortí.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents