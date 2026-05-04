Educació veu inassumibles les exigències dels docents, que xifra en 2.400 milions
Conselleria assenyala que les reivindicacions “superen la capacitat” financera de la Generalitat i crida a negociar mesures “més enllà de les retribucions”
2.400 milions d’euros. És l’estimació que maneja la Generalitat sobre el cost econòmic que tindria atendre les reivindicacions plantejades pels sindicats educatius per a desactivar la vaga indefinida convocada a partir de l’11 de maig a la Comunitat Valenciana. Entre estes reivindicacions figura un increment salarial de 500 euros mensuals, però també mesures de contractació, reducció de ràtios i de burocràcia i infraestructures. La Conselleria d’Educació, amb eixes xifres a la mà, ha avançat, este dilluns, que està lluny de poder atendre-les, ja que “superen la capacitat” financera de l’Administració autonòmica, i ha cridat a explorar possibles acords en els assumptes amb menys impacte pressupostari.
La consellera Mari Carmen Ortí, en declaracions als mitjans, ha sigut l’encarregada de donar a conéixer estos càlculs. “Les seues demandes estan prop d’uns 2.400 milions d’euros a l’any. Llavors, són unes reivindicacions que, per descomptat, superen la capacitat de la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat fent referència a l’infrafinançament que patix l’autonomia.
En tot cas, Ortí ha remarcat que el Consell està “obert a poder arribar a acords” amb els sindicats, encara que la titular d’Educació ha tractat d’allunyar la conversa del tema salarial i orientar-la a la resta de mesures en negociació.
“Nosaltres, com hem dit des del primer moment, des que vaig arribar el mes de desembre, i reitere de nou, estem oberts a poder arribar a acords, al diàleg. De fet, esta mateixa setmana hi ha convocada una mesa sectorial en la qual es tractarà la reducció de la burocràcia. Nosaltres no només estem centrats en el tema de les retribucions, sinó també en tot el paquet de mesures que se’ns estaven reclamant i que també estaven ja dins dels nostres objectius com a conselleria”, ha indicat Ortí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La demanda industrial anima Sagunt a vendre una altra parcel·la
- Com inscriure’s per a veure el castell del Dia de la Mare des del balcó de l’ajuntament de València