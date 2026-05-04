Aliança amb la Casa Blanca
Estes són les empreses d’IA que cediran la seua tecnologia a l’exèrcit dels Estats Units
El Departament de Guerra ha tancat acords amb set companyies tecnològiques per a aplicar els seus models oberts i tancats d’IA, així com els seus servicis de computació en el núvol, a les seues xarxes classificades
A principis de març, el Govern dels Estats Units va vetar la companyia Anthropic per oposar-se a l’ús dels seus sistemes d’intel·ligència artificial per a crear armes autònomes o per a la vigilància social. Dos mesos després, el Pentàgon s’ha rescabalat al teixir aliances amb altres empreses de Silicon Valley per a utilitzar la seua tecnologia en les seues xarxes classificades.
El rebatejat com a Departament de Guerra va tancar, divendres passat, acords amb fins a set grans companyies tecnològiques per a l’“ús operatiu lícit” dels seus sistemes. Es tracta de contractes similars als atorgats recentment a Google; OpenAI, la creadora de ChatGPT; i SpaceX, d’Elon Musk, amb els quals busquen ocupar el buit deixat per Anthropic. A diferència de la propietària dels models Claude, eixes firmes han eliminat restriccions ètiques per a col·laborar amb el Pentàgon.
Els quatre acords addicionals que es van firmar divendres són Nvidia, Reflection AI, Microsoft i Amazon Web Services. Els dos primers aportaran els seus models d’IA de codi obert a l’exèrcit estatunidenc, i els dos últims prestaran els seus servicis de computació en el núvol al departament encapçalat per Pete Hegseth.
“Estos acords acceleren la transformació per a convertir l’exèrcit dels EUA en una força de combat centrada en la IA i reforçaran la capacitat dels nostres combatents per a mantindre la superioritat en la presa de decisions en tots els àmbits de la guerra”, ha afirmat el Pentàgon.
