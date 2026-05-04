Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CFPortavoz drogasAlquiler ValenciaPeset AleixandreInquisición ValènciaDiscoteca PirámideEl tiempo
instagramlinkedin

Aliança amb la Casa Blanca

Estes són les empreses d’IA que cediran la seua tecnologia a l’exèrcit dels Estats Units

El Departament de Guerra ha tancat acords amb set companyies tecnològiques per a aplicar els seus models oberts i tancats d’IA, així com els seus servicis de computació en el núvol, a les seues xarxes classificades

El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, i el president Donald Trump, durant la reunió del gabinet, este dimarts, en la Casa Blanca

El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, i el president Donald Trump, durant la reunió del gabinet, este dimarts, en la Casa Blanca / JULIA DEMAREE NIKHINSON / AP

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

A principis de març, el Govern dels Estats Units va vetar la companyia Anthropic per oposar-se a l’ús dels seus sistemes d’intel·ligència artificial per a crear armes autònomes o per a la vigilància social. Dos mesos després, el Pentàgon s’ha rescabalat al teixir aliances amb altres empreses de Silicon Valley per a utilitzar la seua tecnologia en les seues xarxes classificades.

El rebatejat com a Departament de Guerra va tancar, divendres passat, acords amb fins a set grans companyies tecnològiques per a l’“ús operatiu lícit” dels seus sistemes. Es tracta de contractes similars als atorgats recentment a Google; OpenAI, la creadora de ChatGPT; i SpaceX, d’Elon Musk, amb els quals busquen ocupar el buit deixat per Anthropic. A diferència de la propietària dels models Claude, eixes firmes han eliminat restriccions ètiques per a col·laborar amb el Pentàgon.

Els quatre acords addicionals que es van firmar divendres són Nvidia, Reflection AI, Microsoft i Amazon Web Services. Els dos primers aportaran els seus models d’IA de codi obert a l’exèrcit estatunidenc, i els dos últims prestaran els seus servicis de computació en el núvol al departament encapçalat per Pete Hegseth.

Noticias relacionadas

“Estos acords acceleren la transformació per a convertir l’exèrcit dels EUA en una força de combat centrada en la IA i reforçaran la capacitat dels nostres combatents per a mantindre la superioritat en la presa de decisions en tots els àmbits de la guerra”, ha afirmat el Pentàgon.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents