Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CFPortavoz drogasAlquiler ValenciaPeset AleixandreInquisición ValènciaDiscoteca PirámideEl tiempo
instagramlinkedin

Oliva organitza un taller per a denunciar la violència de gènere per mitjà de l’art

“CompArte bellas artes” busca transformar les emocions mitjançant diferents dinàmiques artístiques

Una exposició a Oliva per a denunciar la violència de gènere

Una exposició a Oliva per a denunciar la violència de gènere / Levante-EMV

Miquel Font

Oliva

La Regidoria d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigix la regidora Teresa Tur, ha organitzat el taller “CompArte bellas artes”, un espai creatiu i segur en el qual l’art es convertix en una ferramenta per a explorar emocions i generar consciència al voltant de la violència de gènere.

A través de diferents dinàmiques artístiques, les persones participants podran expressar vivències, crear obres amb significat personal i social i compartir espais de reflexió, sense necessitat d’experiència prèvia.

El taller busca crear un entorn lliure de juís, en el qual cada traç conta una història i contribuïx a construir una mirada col·lectiva més conscient i respectuosa, sempre amb la mirada empàtica de les companyes assistents.

El taller es desenrotllarà els dimarts 5, 12, 19 i 26 de maig, de 10 h a 12 h, i els dissabtes 9, 16, 23 i 30 de maig, de 17 h a 19 h. La ubicació serà la galeria d’art Art&Events d’Oliva, situada en el carrer del Plevà.

Noticias relacionadas

La inscripció és totalment gratuïta, encara que prèviament cal apuntar-se al correu facilitat pel consistori.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
  2. L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
  3. Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
  4. Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
  5. El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
  6. Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
  7. La demanda industrial anima Sagunt a vendre una altra parcel·la
  8. Com inscriure’s per a veure el castell del Dia de la Mare des del balcó de l’ajuntament de València

Oliva organitza un taller per a denunciar la violència de gènere per mitjà de l’art

La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere

La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere

Més de 800 persones celebren a Xàbia l’estrena del nou espectacle “Què li ha passat al Monstre Petorro?”

Més de 800 persones celebren a Xàbia l’estrena del nou espectacle “Què li ha passat al Monstre Petorro?”

La Fira del Llibre obri les portes “més enllà de les xifres” en una aposta per la qualitat i les llibreries independents

Els sindicats temen que Sanitat plantege les 35 hores sense reforçar plantilles

Els sindicats temen que Sanitat plantege les 35 hores sense reforçar plantilles

Les víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció baixen un 3,8 % en 2025

Les víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció baixen un 3,8 % en 2025

Morant fixa el full de ruta del PSPV davant de l’any electoral amb la dana d’ariet

Morant fixa el full de ruta del PSPV davant de l’any electoral amb la dana d’ariet

L’economia espanyola creix un 0,6 % en el primer trimestre malgrat l’impacte de la guerra a l’Iran

L’economia espanyola creix un 0,6 % en el primer trimestre malgrat l’impacte de la guerra a l’Iran
Tracking Pixel Contents