Oliva organitza un taller per a denunciar la violència de gènere per mitjà de l’art
“CompArte bellas artes” busca transformar les emocions mitjançant diferents dinàmiques artístiques
La Regidoria d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigix la regidora Teresa Tur, ha organitzat el taller “CompArte bellas artes”, un espai creatiu i segur en el qual l’art es convertix en una ferramenta per a explorar emocions i generar consciència al voltant de la violència de gènere.
A través de diferents dinàmiques artístiques, les persones participants podran expressar vivències, crear obres amb significat personal i social i compartir espais de reflexió, sense necessitat d’experiència prèvia.
El taller busca crear un entorn lliure de juís, en el qual cada traç conta una història i contribuïx a construir una mirada col·lectiva més conscient i respectuosa, sempre amb la mirada empàtica de les companyes assistents.
El taller es desenrotllarà els dimarts 5, 12, 19 i 26 de maig, de 10 h a 12 h, i els dissabtes 9, 16, 23 i 30 de maig, de 17 h a 19 h. La ubicació serà la galeria d’art Art&Events d’Oliva, situada en el carrer del Plevà.
La inscripció és totalment gratuïta, encara que prèviament cal apuntar-se al correu facilitat pel consistori.
