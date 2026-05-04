Paiporta reclama a la Generalitat ser declarada zona de mercat residencial tensionat
La declaració permetria incloure mesures per a contindre els preus dels lloguers i regular els grans tenidors en el municipi
El Ple de l’Ajuntament de Paiporta ha aprovat una moció per a instar la Generalitat Valenciana a declarar el municipi com a zona de mercat residencial tensionat, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la vivenda i frenar l’escalada dels preus del lloguer. La moció ha tirat avant amb els vots a favor de Compromís i PSOE, mentres que PP i VOX hi han votat en contra.
La moció posa de manifest la greu situació d’accés a la vivenda que patix Paiporta, en línia amb el conjunt de l’àrea metropolitana de València. Segons les dades exposades, el cost del lloguer pot superar àmpliament el 30 % dels ingressos de moltes llars, un llindar que la legislació estatal fixa com a indicador de tensió en el mercat residencial.
A més, el text aprovat destaca l’impacte de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va provocar danys importants en el parc de vivendes i va reduir l’oferta disponible, fet que incrementa encara més la pressió sobre els preus i dificulta l’accés a una vivenda digna.
L’alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha assenyalat que “esta moció és un pas necessari per a donar resposta a una realitat que afecta moltes famílies del nostre municipi. No podem mirar cap a un altre costat davant de l’augment dels lloguers i la dificultat creixent per a accedir a una vivenda. Hem de protegir les famílies i, especialment, els jóvens i les persones vulnerables”.
Mesures
Per la seua banda, la vicealcaldessa, Marian Val, ha destacat que “la declaració de zona tensionada permetria aplicar mesures concretes com la contenció de preus, la regulació dels grans tenidors o el desenrotllament de plans específics de vivenda, ferramentes imprescindibles per a garantir el dret a una vivenda digna”.
Amb este objectiu, entre els acords aprovats, l’Ajuntament instarà la Generalitat Valenciana a iniciar els tràmits necessaris per a la declaració de zona tensionada i a aplicar les mesures previstes en la Llei pel dret a la vivenda. Així mateix, el consistori ha mostrat la seua disposició a col·laborar en l’elaboració dels informes necessaris aportant dades locals.
La iniciativa també preveu instar el Govern d’Espanya a adoptar mesures complementàries, com la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament en contextos de tensió del mercat i la limitació de pràctiques especulatives en el sector immobiliari.
Amb esta aprovació, Paiporta fa un pas més en la defensa de l’accés universal a la vivenda com un dret fonamental i en la busca de solucions davant d’una problemàtica que afecta especialment jóvens i famílies treballadores.
