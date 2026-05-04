La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
El Centre Integral per a la Violència de Gènere de València protegix 1.340 víctimes, amb prop de 900 dones, i ha registrat més de 800 intervencions en els seus primers sis mesos d’activitat
El Centre Integral per a la Violència de Gènere (CIVIG), creat per la Policia Local de València el mes de novembre passat per a atendre la violència de gènere i altres tipus de violència registrats en l’àmbit familiar, manté sota la seua protecció unes 1.340 víctimes, de les quals prop de 900 són dones, i la resta, víctimes d’altres casos de violència en l’àmbit familiar.
En concret, el CIVIG ha registrat, en estos sis primers mesos d’activitat, 489 intervencions policials vinculades amb la violència de gènere, 202 relacionades amb violència domèstica, 82 per trencaments d’ordes d’allunyament, i 52 per agressions sexuals. Quant a les detencions policials, entre gener i març de 2026, les agents del Grup Gama, especialitzat en violència de gènere i integrat en este nou centre, han practicat un total de 109 detencions i han dut a terme 2.295 vigilàncies d’ordes de protecció. Això significa més de tres detencions cada dia per violència de gènere, el principal problema al qual s’enfronten cada dia les Forces de Seguretat.
Segons dades oficials, les actuacions dutes a terme des del CIVIG, per part dels agents de Gama, a més de les relacionades amb intervencions policials de vigilància i preventives, són: acompanyaments a víctimes, telefonades de seguiment (4.000), telefonades a víctimes (3.565), telefonades a agressors (361), revaloracions del risc policial (1.400), informes a l’autoritat judicial (105), visites domiciliàries (361), actualització del VIOGEN (2.696), xarrades preventives en el Centre Municipal de la Dona CMIO (23), suport SAUS, Servicis Socials i CMIO (501), gestions amb altres institucions (596) i més de 200 col·laboracions amb patrulles, incloses les col·laboracions amb la Policia Nacional.
Més facilitats
Les noves instal·lacions de la unitat Gama de la Policia Local estan situades en el carrer Santa Cruz de Tenerife, al costat de la central del cos en l’avinguda del Cid. La comissària Navarrete, del grup Gama, assegura que “el CIVIG no només protegix les víctimes que han entrat en el sistema, sinó totes aquelles que no s’han atrevit encara a fer el pas, les que estan emergint de l’iceberg”. “Ací tenen un lloc fet per a elles i els seus fills i filles, perquè es troben enteses, compreses, amb personal especialitzat que serà capaç d’acompanyar-les en el difícil, però necessari, camí d’eixida de la violència”, ha explicat la responsable de la unitat Gama.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ja va assegurar en el seu moment que la posada en marxa del CIVIG, juntament amb el treball de Gama, “suposa fer un pas més cap a una ciutat més segura, més justa i més humana. I continuarem sumant seguretat i restant por”, va afegir.
