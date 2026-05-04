Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
Compromís per Sagunt insta, a més, el ple a tornar a demanar un bus directe des de la ciutat al campus universitari Burjassot-Paterna
Connectar Sagunt amb la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló requerix comprar dos títols de transport públic, un per a arribar fins allí amb tren i un altre per a moure’s per la ciutat amb autobús. Conscients d’això, en Compromís per Sagunt han impulsat una iniciativa perquè estos dos títols puguen unificar-se en un, de manera que hi haja intermodalitat amb els municipis castellonencs i les línies d’autobús per a accedir als campus universitaris, tant de la Plana com de Burjassot-Paterna.
Tal com assenyala la portaveu del Grup Municipal de Compromís en l’Ajuntament, Maria Josep Picó: “Des de Compromís exigirem una millor connexió amb transport públic sostenible amb Castelló de la Plana i, especialment, amb la Universitat Jaume I. Considerem que s’ha d’impulsar un títol únic perquè aquelles persones que agafen el tren puguen arribar a la universitat sense pagar el títol del TRAM i, d’esta manera, afavorir també un transport públic des del Port de Sagunt i Sagunt als campus universitaris, tant de Castelló com el de Burjassot-Paterna, de la Universitat de València”.
“Considerem prioritari treballar en el transport públic de qualitat, tant de l’àrea metropolitana de València com la de Castelló, per una qüestió d’eficiència del temps que dediquen les persones per a anar al treball o a estudiar. I també per a la defensa del nostre medi ambient i la salut de les persones, reduir emissions contaminants, cuidar el planeta i complir l’Agenda 2030”, continua Picó.
Demandes
En el pròxim ple de maig, Compromís defendrà a Sagunt una proposta en la qual espera comptar amb el suport de la resta de forces amb representació en l’Ajuntament, per tal de fer realitat estos objectius. En concret, proposarà instar la Generalitat Valenciana a tramitar i impulsar definitivament el Pla de mobilitat metropolitana sostenible de l’àrea de València; reclamar a la Generalitat Valenciana i al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que reforcen les freqüències, la capacitat, la fiabilitat i la coordinació dels servicis de Rodalies, Metrovalencia i autobús metropolità; sol·licitar al mateix ministeri l’estudi de la intermodalitat entre Sagunt i Castelló de la Plana amb la creació d’un títol únic, “Rodalies, transports urbans dels municipis castellonencs i línies d’autobús autonòmiques”, així com requerir a l’Ajuntament de Castelló de la Plana l’anàlisi de la creació d’este títol únic, juntament amb la resta d’administracions responsables en matèria de sostenibilitat, i la creació d’una comissió de treball per a incrementar la intermodalitat del transport públic Sagunt-Castelló, amb participació del Govern central, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.
A això caldrà sumar la sol·licitud a la Generalitat Valenciana perquè estudie la posada en marxa de dos línies d’autobús entre els nuclis del Port de Sagunt i Sagunt amb la Universitat Jaume I i la ja vella demanda de connexió de manera directa amb el campus Burjassot-Paterna de la Universitat de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- Com inscriure’s per a veure el castell del Dia de la Mare des del balcó de l’ajuntament de València
- La demanda industrial anima Sagunt a vendre una altra parcel·la