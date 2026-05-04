La Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola Musical de Benimàmet guanya el 49é Certamen de Bandes de la Diputació
La Unió Musical de Montcada i l’Agrupació Musical Sant Isidre de València també van obtindre guardons destacats en les seues respectives categories
El 49é Certamen de Bandes de la Diputació, celebrat en el Palau de la Música, va acabar, el diumenge 3 de maig, amb la victòria de la Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola Musical de Benimàmet. L’orquestra, sota la direcció d’Edgar López i amb la interpretació del Poema Sanférmico, de Josep Vicent Egea com a obra de lliure interpretació, va guanyar, al seu torn, el guardó de la menció d’honor en la Secció Segona, que inclou bandes de fins a 70 músics. El quadre d’honor de diumenge el van completar la Unió Musical de Montcada, que va conquistar el primer premi i menció d’honor en Secció Tercera amb la seua interpretació d’Images, de Suñer Oriola, com a peça lliure, sota la direcció de Juan José Vicente Monzó. La Unió també va rebre el premi a la millor interpretació solista, amb l’oboé de Vicent Benedicto.
En la jornada de dissabte, les triomfadores van ser la Unió Musical de Benaguasil i l’Agrupació Musical Sant Isidre de València, guanyadores en Primera i Quarta, respectivament. La banda del Camp de Túria es va imposar a la Lira i Casino Carcaixentí Societat Musical i Recreativa i a la Unió Musical de Bocairent, amb Second Symphony, d’Alfred Reed, com a peça lliure. Tant Carcaixent com Bocairent van rebre igualment primers premis amb 350,5 i 321 punts en la primera categoria del Certamen, per a bandes d’entre 70 i 90 músics. El diputat de Bandes de Música, Ricardo Gabaldón, va destacar el “nivell altíssim” de les participants, “reflex del potencial bandístic de la província que hem de traslladar a tothom”.
La triomfadora en Secció Quarta va ser l’Agrupació Musical Sant Isidre, amb 349 punts, que li van valdre el primer premi i menció d’honor. La banda dirigida per Rafael Lasso, que va interpretar el Kraken d’Hugo Chinesta com a obra lliure, es va imposar a l’Associació Música Jove de Benimaclet, amb 273,5 punts, i a la Unió Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, amb 261,5 punts, les dos guardonades amb el segon premi per part del jurat. Sant Isidre va obtindre també el Premi Musical Campos a la millor interpretació d’obra obligada, Xerebulta, de Gaspar Genovés Pitarch.
Jurat i premis
El jurat ha estat presidit per Mercedes Padilla, directora d’orquestra i compositora. Al costat de Padilla, van formar part d’este el musicòleg i director d’orquestra Francisco Zacarés; el director i compositor italià Maurizio Colasanti; el carismàtic Cristóbal Soler, un dels directors d’orquestra més importants de la seua generació; i Salvador Vázquez, actual director titular i artístic de l’Orquestra de Còrdova.
Quant als premis, la banda amb la màxima puntuació en Primera va rebre 5.500 euros; la de Segona, 4.500; la de Tercera, 3.500, i la de Quarta, 2.500 euros, als quals cal sumar mil euros en el cas de les bandes que han aconseguit menció d’honor. Al seu torn, les agrupacions inscrites reben una ajuda a la participació de 7.000 euros en la Secció Primera, i de 6.000, 5.000 i 4.000 euros, respectivament, per a la resta de seccions, amb independència de la decisió final del jurat integrat per professionals de la música.
Al final de cada secció, a l’espera de les deliberacions del jurat, l’organització va oferir un interessant menú musical a càrrec de Camerata la Stravaganza, Walti Brass Quinteto i el quartet Elle Sax, que ja va demostrar la seua destresa amb la interpretació de bandes sonores cinematogràfiques durant la presentació del Certamen. Els acords de La vida és bella, Skyfall, Un americà a París i La pantera rosa es van sumar a la festa de la música valenciana en la catedral del Palau.
Mig segle de Certamen
El diputat de Bandes, Ricardo Gabaldón, va felicitar totes les societats participants, sense tindre en compte la seua puntuació: “Totes són guanyadores i ens demostren en cada peça que interpreten l’esforç que hi ha darrere de la posada en escena, en cada classe de música, en cada assaig, en cada concert… Un sacrifici que des de la Diputació volem recompensar en este aparador que és el Certamen i en el programa de concerts amb el qual projectem el potencial de la música de banda dins i fora del nostre territori”.
Gabaldón va mostrar la seua satisfacció per un certamen que ha sigut “un gran preàmbul del 50é aniversari, en el qual ja estem pensant per a poder oferir una cosa realment exclusiva, i al qual arribem amb una resposta massiva de les societats musicals, que han cobert totes les categories, amb agrupacions en reserva”. El diputat de Bandes va ser l’encarregat d’entregar els premis després de la competició en les diferents categories, acompanyat pel diputat de Cultura, Paco Teruel, que es va mostrar orgullós del “tresor que és la nostra música de banda”.
