Wayco llança un programa per a impulsar autònoms i talent sénior a València

La iniciativa oferix descomptes permanents en els seus quatre espais de cotreball i busca facilitar la continuïtat professional, l’acompanyament i la visibilitat d’estos col·lectius

Wayco és l’operador de cotreball de referència a València / Levante-EMV

J. B.

València

Wayco, operador de cotreball de referència a València, ha llançat el Programa d’impuls a l’autònom i al talent sénior, una iniciativa orientada a facilitar l’exercici professional dels treballadors autònoms i dels professionals majors de 55 anys en la ciutat.

El programa preveu condicions avantatjoses per als dos col·lectius. Els autònoms podran beneficiar-se d’un 10 % de descompte permanent en totes les tarifes, incloses les filiacions flex i fixa, el lloguer de sales i les cabines. En el cas dels professionals séniors majors de 55 anys, el descompte serà del 15 %. Estes condicions estan disponibles des de l’1 de maig en els quatre espais que Wayco té a València.

Amb esta iniciativa, la companyia busca oferir entorns de treball flexibles, acompanyament i recursos adaptats a les necessitats de professionals que desenrotllen la seua activitat de manera independent i que contribuïxen al teixit econòmic i social de la ciutat. El programa posa el focus en perfils com ara dissenyadors, consultors, creatius i altres treballadors per compte propi que afronten la seua activitat amb estructures empresarials ajustades.

Wayco presta una atenció especial al talent sénior, un col·lectiu que aporta experiència, perspectiva i capital relacional, però que encara s’enfronta a barreres vinculades a l’edatisme en el mercat laboral. L’empresa vol reivindicar el seu paper dins de l’ecosistema professional valencià i afavorir la seua connexió amb altres perfils i generacions.

“Amb este programa, volem anar més enllà d’oferir condicions econòmiques avantatjoses; busquem construir una comunitat diversa i cohesionada, a on l’experiència i el coneixement dels autònoms i el talent sénior siguen reconeguts i compartits”, assenyala Víctor Cambralla, CEO i fundador de Wayco.

Cambralla destaca que la iniciativa connecta amb la filosofia amb la qual va nàixer la companyia. “Des de l’inici, Wayco va nàixer amb una visió profundament humana: acompanyar professionals de qualsevol àmbit que necessiten conviure, connectar i compartir coneixement amb uns altres. Wayco no és només un lloc per a treballar, és un ecosistema pensat per a impulsar les persones i els seus projectes”, afig.

A més dels descomptes, el programa preveu accions per a donar visibilitat al treball i a l’experiència acumulada del col·lectiu autònom i sénior. La companyia promourà espais d’intercanvi intergeneracional i posada en comú d’experiències, idees i solucions amb l’objectiu de reforçar l’ecosistema professional valencià.

Amb este llançament, Wayco reforça la seua aposta per una comunitat laboral més diversa, col·laborativa i inclusiva, en la qual autònoms i professionals séniors troben noves oportunitats per a desenrotllar els seus projectes a València.

