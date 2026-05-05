Arbres, cementeris, seus socials… I ara cinc col·legis amb plaques fotovoltaiques
Cinc centres educatius municipals es beneficiaran alhora de la instal·lació de panells fotovoltaics per a generar la seua pròpia energia, amb una inversió superior als 490.000 euros
Fins a cinc col·legis de la ciutat de València se sumaran a ser recol·lectors d’energia solar amb la qual rebaixar la factura i no haver de recórrer a la xarxa general per als servicis de llum i aigua calenta necessaris en els seus immobles. La Junta de Govern va aprovar este dilluns la convocatòria del procediment obert de contractació per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en cinc escoles infantils del municipi.
La inversió és de quasi mig milió d’euros i suposa incorporar estos centres dins de la busca de llocs proclius a l’autoconsum, dins de les instal·lacions municipals. En els últims anys s’han incorporat a estes iniciatives espais com el Cementeri General —a través del projecte RIP, iniciat la legislatura passada— i inclou col·legis (com el CB Benimaclet fa ara dos anys), seus com el Conservatori Municipal o mercats municipals, com el de Benicalap, a més de la utilització de cobertes municipals per a les comunitats energètiques locals o els “arbres fotovoltaics”, una estructura en les branques de la qual s’arreplegava l’energia per a transformar-la, en el tronc, en forma de carregadors per a telèfons mòbils i xicotets vehicles.
La bateria de cinc col·legis trets a concurs per a la instal·lació fotovoltaica inclou l’Escola Infantil Gent Menuda, en el barri de Natzaret, que es licita per 25.505,40 euros; el de Solc, a Tres Forques, per 98.727,41 euros; el de Pardalets, a la Bega Baixa, per 121.943,44 euros; el de Sant Pau, en el mateix barri, per 119.512,46 euros; i el de Clara Campoamor, a Sant Llorenç, per 72.011,07 euros.
La instal·lació d’estos sistemes d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum permetrà reduir els costos del consum d’energia elèctrica en les dependències educatives i formatives municipals, així com les emissions de CO₂ a l’atmosfera.
El contracte tindrà un termini de duració de dos mesos per als lots un i dos; de quatre mesos per al lot tres; de sis mesos per al lot quatre; i de cinc mesos per al lot cinc.
