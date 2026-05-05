Consulta el cartell del festival Sound Jordi d’Alcoi, una cita imprescindible de la música en valencià
El festival celebrarà la seua tercera edició el 9 de maig a Cotes Baixes amb les actuacions de La Fúmiga, Zahara, Naina i Cactus, en una cita que reflectix la gran aposta cultural d’Alcoi
R. E.
Este dissabte, 9 de maig, la ciutat d’Alcoi acollirà de nou el Sound Jordi, una aposta per la música en gran format que es consolida amb la seua tercera edició. El festival se celebrarà en el recinte de Cotes Baixes, que tornarà a reunir milers de persones amb un cartell format per La Fúmiga, Zahara, Naina i Cactus. Després de l’èxit de les dos primeres convocatòries, l’esdeveniment fa un nou avant més i es consolida com una referència musical en el conjunt de les comarques centrals.
L’edició del Sound Jordi 2026 demostra la continuïtat d’un projecte que va nàixer amb l’objectiu d’acostar a Alcoi els concerts de gran format i convertir la ciutat en un punt de trobada per a la música en directe. Així ho explica la regidora de Cultura, Elisa Guillem, que fa valdre l’evolució del festival i assegura que el Sound Jordi “ja no és una aposta puntual, sinó una realitat consolidada dins de la programació cultural d’Alcoi”.
La regidora destaca que, en tot just tres anys, l’esdeveniment ha aconseguit crear identitat pròpia, atraure públic de dins i fora de la ciutat i convertir-se en una cita molt esperada. A més, remarca que estos concerts generen beneficis més enllà de l’àmbit musical. “No només parlem de concerts, parlem de dinamització econòmica, de servicis, de comerç actiu i de projectar una imatge moderna i viva d’Alcoi”, va assenyalar. En este sentit, defén que “la cultura també ha d’entendre’s com una inversió amb retorn social i econòmic per a la ciutat”.
Guillem insistix que l’Ajuntament continuarà treballant en esta línia i afirma que “Alcoi mereix esta classe de concerts i mereixem poder gaudir de la nostra música”. També ha respost a les veus crítiques d’edicions anteriors i ha deixat clara la posició del departament que dirigix: “Malgrat que van sorgir algunes crítiques polítiques, la Regidoria de Cultura està compromesa amb la música en gran format i especialment amb la música en valencià”.
La regidora afig que el Sound Jordi representa precisament eixa voluntat de combinar grans esdeveniments amb suport a la identitat cultural pròpia. “Volem que Alcoi siga una ciutat amb capacitat per a acollir grans propostes, però també volem defendre la nostra llengua i donar protagonisme a artistes emergents vinculats amb les nostres comarques”, ha manifestat.
El festival arriba a la tercera edició després de dos anys en què la resposta del públic ha fet costat clarament a la iniciativa, amb milers d’assistents en cada una de les edicions. La primera edició, celebrada en 2024, va suposar la recuperació d’un format nou per a la ciutat i va servir per a establir les bases d’un festival pensat per a combinar artistes de primer nivell amb talent valencià. I la segona edició, celebrada en 2025, va confirmar que l’èxit inicial no havia sigut casualitat. El Sound Jordi va créixer en projecció, va millorar infraestructures i va reforçar la seua imatge com un dels esdeveniments destacats de la ciutat d’Alcoi.
La Fúmiga, Zahara, Naina i Cactus
En esta nova edició, el cartell torna a combinar noms consolidats i propostes emergents. Uns dels grans esperats seran els integrants de La Fúmiga, una de les bandes valencianes més populars dels últims anys. Arribaran a Alcoi dins de la seua gira de comiat i la seua presència convertirà esta edició en una ocasió molt especial per al públic. De fet, serà l’última oportunitat per a gaudir d’este grup en la província d’Alacant i en gran part de les comarques valencianes.
Al costat d’ells actuarà també Zahara, una de les artistes més reconegudes del panorama espanyol, i ho farà amb una proposta electrònica i audiovisual d’alt nivell. La seua posada en escena amb ballarines i ambient tecno farà que l’actuació tinga un atractiu immillorable.
També serà present en l’escenari el fenomen emergent de Naina: la veu de la nova generació que està arrasant en plataformes i que presentarà el seu aclamat àlbum Vives o mortes. I per a tancar el cercle, Cactus, la banda energètica nascuda de la inquietud de tres jóvens de les comarques de l’Alcoià i el Comtat, que portarà la seua reivindicació a casa. Enguany estrenen nou disc i es podran escoltar algunes de les seues cançons en exclusiva en el Sound Jordi.
Així, doncs, amb esta tercera edició, el Sound Jordi deixa de ser una novetat per a convertir-se en una cita plenament consolidada. Alcoi reafirma així la seua aposta per la cultura, per la música en directe i pels grans formats com a ferramenta de dinamització social i econòmica, mantenint a més un compromís clar amb la música en valencià.
