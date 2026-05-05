Educació
Deteriorament en el CEIP Rosa Serrano de Paiporta per danys de la dana encara sense reparar
El deteriorament del forjat sanitari provoca humitats i plagues de mosquits en les aules i el menjador del centre educatiu de Paiporta
Les humitats estan molt presents en l’edifici del CEIP Rosa Serrano de Paiporta, com a conseqüència, encara, de la dana. Més de 18 mesos després, el sindicat CSIF ha demanat la coordinació entre la Conselleria i l’Ajuntament per a solucionar este problema i reparar de manera definitiva els danys ocasionats per la riuada. La central sindical assenyala que, en l’actualitat, el forjat està deteriorat i les instal·lacions de la planta baixa, amb menjador o classes d’Infantil, es veuen afectades.
Danys en el forjat sanitari
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que la dana del 29 d’octubre de 2024 va generar un dany greu en el forjat sanitari que cobrix tot el col·legi excepte el pati. Esta situació implica, a causa de la falta de la necessària reparació, l’aparició d’humitats, sobretot en la planta baixa. En este últim lloc es troben les aules d’Infantil, de música, la de personal docent, orientació i el menjador escolar.
Plagues de mosquits
De la mateixa manera, recalca que la falta de la imprescindible rehabilitació ha generat, des de llavors, plagues de mosquits. El centre va demanar a l’Ajuntament recentment també una fumigació davant de l’aparició de larves. El sindicat afirma que, a més, un informe de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) ja ha advertit del dany en el forjat i de la necessitat de complir la normativa vigent en matèria de prevenció.
La central sindical reclama una intervenció urgent per a reparar, de manera definitiva, els danys provocats per la dana. En este sentit, apunta que la seguretat en les aules resulta fonamental en els centres educatius i indica, en este sentit, que al CEIP Rosa Serrano acudixen diàriament 237 alumnes, dels quals 81 ho fan a Infantil, i 156, a Primària.
