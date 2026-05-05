El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
L’IES Gabriel Ciscar acull l’acte que comptarà amb la presència de l’autor de l’obra i un dels músics
Miquel Font
L’IES Gabriel Ciscar d’Oliva acull, a les 19 hores d’este dimecres 6 de maig, la presentació del llibre La Fúmiga. Havia de passar, de Vicent X. Contrí. A més de l’autor, hi intervindran Asier Escrivà, component de La Fúmiga, concretament trompetista, i Pilar Castellanos, professora de l’IES Gabriel Ciscar. El llibre ha sigut publicat per Bromera i arreplega els deu anys de la trajectòria del grup musical d’Alzira.
Des d’Alzira fins als grans escenaris del país, La Fúmiga ha sabut convertir la festa en un crit col·lectiu. Este llibre és un viatge vibrant pels seus deu anys de trajectòria, a través d’imatges inèdites, lletres que han marcat una època i records que han fet història. Una immersió emocional en la música que ha fet ballar, somiar i reivindicar molts valencians durant l’última dècada.
Però no només es tracta d’un llibre sobre el grup. També és un homenatge viu a una manera de fer, de sentir i de compartir. Perquè segons el seu autor: “La Fúmiga havia de passar. I ha passat”, fent una reflexió més àmplia al seu entorn.
Trobada litèraria
A més, esta mateixa setmana, concretament dijous, l’IES Gabriel Ciscar d’Oliva també serà escenari d’una trobada literària, amb la presència a les 9 del matí de l’escriptor valencià Xavier Aliaga.
Este acte està dirigit expressament als alumnes de tercer d’ESO del centre educatiu, que podran discernir amb l’autor d’El meu nom no és Irina, d’Andana Editorial, l’obra que han hagut de llegir els alumnes i que va ja per la dècima edició.
El llibre aborda com la vida de Nèstor, un estudiant de Batxillerat amb una passió irrefrenable per escriure, canvia per complet el dia que Irina travessa la porta de l’institut. Ella és enigmàtica, d’origen rus i sembla eixida directament d’un dels relats que ell imagina en la seua llibreta.
A mesura que Nèstor s’endinsa en una relació plena de secrets i complicitats literàries amb Irina, la seua pròpia realitat familiar comença a trontollar. Entre les pàgines d’Anna Karènina i el pols de la vida quotidiana, Nèstor descobrirà que escriure és l’única manera d’entendre qui som realment.
