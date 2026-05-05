Hotels i restaurants impulsen Makro, que creix un 12 % a la Comunitat Valenciana i dispara el seu negoci en línia

La cadena especialitzada en hostaleria invertix 17 milions en la seua xarxa de distribució i duplica la capacitat de càrrega del centre a Albuixech

Celia Domigo, en la botiga de Vara de Quart, en una imatge recent / LEVANTE-EMV

José Luis Zaragozá

València

La cadena especialista en distribució comercial de productes per al sector de l’hostaleria Makro ha disparat en 2025 el seu negoci un 12 % a la Comunitat Valenciana i Múrcia —a on compta amb set centres— en comparació amb l’any anterior a conseqüència de l’embranzida de vendes del canal horeca (hotels, restaurant i cafeteries). La multinacional de capital alemany —filial del grup Metro AG— va aconseguir millorar, en l’exercici passat, tant les seues vendes com el resultat operatiu a Espanya (a on té 37 botigues), en un període en el qual va augmentar un 8 % la seua facturació, fins als 1.875 milions d’euros, acostant-se al seu objectiu de 2.000 milions en 2026. El resultat net va ascendir a 31,8 milions d’euros, un creixement de 14 milions respecte a l’exercici fiscal anterior.

Segons Celia Domingo, directora regional de Makro a la Comunitat Valenciana, les inversions en els seus canals de distribució s’eleven a 17 milions d’euros a tot Espanya i han suposat duplicar els molls de càrrega en el centre d’Albuixech, a on atén fins a 700 comandes per dia. En esta autonomia —que és el segon territori amb més xifra de negoci de la companyia—, Macro també compta amb botigues a Castelló, València, Finestrat, Alacant i Elx.

Segons la citada directiva territorial de Makro, el creixement de la companyia també té a veure amb l’aposta per la seua xarxa de gestors de vendes, que ja compta amb 600 persones (80 a la Comunitat Valenciana), després de créixer un 17 % al llarg de 2025.

Vendes en línia

Sense plans a la vista per a obrir nous establiments a la Comunitat Valenciana, la firma sí que es proposa augmentar la facturació a través del canal en línia, que ja representa el 30 % de la seua xifra total de vendes, un percentatge molt per damunt de la mitjana del sector. A València, Makro compta amb el centre de compres de fruites i hortalisses per a tot Europa: Valencia Trading Office.

Celia Domingo, en una botiga de Makro / LEVANTE-EMV

A Espanya, les vendes procedents dels seus 200.000 clients hostalers registren un creixement del 9 % i ja representen més del 80 % de les vendes totals de la companyia. Este resultat és fruit de l’estratègia 100 % majorista i multicanal de Makro, en la qual l’atenció personalitzada juga un paper clau per a poder oferir productes, solucions i servicis que responguen a les necessitats dels hostalers, contribuint, al seu torn, a la seua sostenibilitat econòmica.

Aposta pels frescos

La categoria d’ultrafrescos (carn, peix, fruites i verdures) registra un creixement del 14,4 % —més de 3 punts percentuals respecte a l’exercici anterior— i representa el 30 % de les vendes totals. Este comportament reflectix el compromís de Makro amb la millora contínua de la seua oferta, introduint nous productes i formats orientats a l’hostaleria. D’acord amb les dades de Makro, la digitalització en hostaleria ja és una realitat. Les compres realitzades pels clients del Servici de Distribució a través dels canals digitals de la companyia (tant web com app) s’han incrementat més de dotze punts en comparació amb l’exercici anterior, al passar del 48 % al 61 %.

Per la seua banda, les vendes de marques pròpies, amb les quals Makro oferix més de 6.800 referències sota les ensenyes Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Rioba i Aro, creixen un 11 % i representen el 40 % de la facturació total.

