L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
Se suma així a la convocada per quatre sindicats de docents
“Ens diuen que, si hi ha problemes amb les PAU i les avaluacions, és culpa dels nostres professors per donar suport a la vaga; però no ens enganyen”, denuncien en un comunicat
El malestar que es viu en les aules i que ha desembocat en la convocatòria d’una vaga indefinida des de l’11 de maig per part de quatre sindicats de docents de l’educació pública —STEPV, CCOO, UGT i CSIF— s’estén també a l’alumnat. I també creix el suport de les reivindicacions del professorat per part dels seus estudiants. De fet, els que vulguen podran sumar-se a la vaga convocada pels professors. El Sindicat d’Estudiants ha convocat una jornada de vaga el pròxim 11 de maig, el dia en què començarà la protesta indefinida dels professors.
Així ho ha anunciat el Sindicat en un comunicat que han difós en les seues xarxes socials. L’alumnat sindicat ja va participar en la vaga convocada el passat 31 de març i en la manifestació massiva convocada eixe dia. “Vam fer història, es va tornar a demostrar la força que tenim quan ens organitzem i omplim els carrers de lluita per a posar fi a les polítiques privatitzadores del Consell PP-Vox”, han defés.
“La seua lluita és la nostra”
En este sentit, creuen que el paper que està exercint el professorat valencià és “un exemple” per al seu alumnat. “I la seua lluita també és la nostra”, afigen. Entre els problemes compartits entre qui es col·loca a un costat i un altre de la pissarra, assenyalen “l’abandó i el maltractament a l’escola pública”.
És més, recorden que fa anys que estudien “en unes condicions indignes”, també materials, com en “centres declarats en ruïnes”, uns altres que han patit retallades o amb les conseqüències d’“atacs a l’FP en més de 100 cicles”, a la qual cosa se suma la situació dels centres afectats per la dana a on ara es fa classe en barracons. “Estes condicions han fet que ara estiguem en un punt límit”, diuen.
“No ens enganyen”
“A Conselleria, la nostra educació li és igual, i així ho demostra cada dia”, recrimina el Sindicat d’Estudiants, que retrau que diga defendre els drets de l’alumnat la Conselleria d’Educació que “maltracta dia sí i dia també l’escola pública, que rega amb més de 10 milions d’euros de diners públics la privada-concertada i retalla en 2 milions d’euros la nostra llengua”. “Ens diuen que, si hi ha problemes amb les PAU i les avaluacions, és culpa dels nostres professors per donar suport a la vaga. Ens prenen per idiotes, però a nosaltres no ens enganyen”, destaquen.
Per això, el Sindicat d’Estudiants convoca vaga estudiantil el pròxim 11 de maig i anima tot l’estudiantat a participar en totes les accions de protesta que s’organitzen en els pròxims dies. “Hem de colpejar amb més força que mai. Deixarem clar al Consell que som més i que tenim força per a guanyar”, destaquen en el comunicat, i asseguren que, si la Conselleria no cedix, convocaran més mobilitzacions i accions per a continuar defenent l’educació pública.
