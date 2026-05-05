Les platges valencianes seguixen líders en qualitat a Espanya amb 152 banderes blaves, nou més que en 2025

Vint ports esportius valencians han sigut distingits amb l’estendard que concedix l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac)

La Granadella, a Xàbia, una cala amb bandera blava

Redacció Levante-EMV

València

Espanya torna a liderar en 2026 el rànquing mundial de banderes blaves, el distintiu que premia les platges, la seua qualitat de l’aigua, accessibilitat i seguretat, amb 677 platges guardonades. Una xifra que suposa 35 més que l’any anterior, el millor resultat des de l’inici d’esta iniciativa mediambiental en 1987.

Per comunitats autònomes, la Comunitat Valenciana manté el seu lideratge amb 152 banderes en platges situades en 48 municipis del litoral valencià. La seguixen Andalusia, amb 143; Galícia, amb 118; i Catalunya, amb 101. També destaquen Canàries, amb 52 distintius; Balears i Regió de Múrcia, amb 33 cada una; Astúries, amb 16; Cantàbria, amb 11; i Extremadura, amb 8. La xifra valenciana millora sensiblement la de 2025, quan es van aconseguir 143 banderes blaves per a platges.

L’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), promotora del programa a Espanya, ha publicat este dimarts les dades de 2026, edició en la qual també s’han concedit 111 banderes a ports esportius a tot Espanya, nou més que en 2025, i sis a embarcacions turístiques. D’eixos ports esportius distingits amb l’estendard blau, 20 estan situats a la Comunitat Valenciana.

La bandera blava és un guardó internacional que s’atorga des de 1987 a platges i ports que complixen rigorosos criteris de qualitat de l’aigua, gestió ambiental, seguretat i servicis. S’ha convertit en un símbol d’excel·lència turística i compromís ambiental.

