Aigua
Nàquera finalitza les obres de millora en el polígon industrial Los Vientos per a modernitzar l’aigua
S’han implementat sensors i mecanismes de detecció precoç d’avaries per a agilitzar la resposta davant d’incidències i optimitzar el servici a les empreses
L’Ajuntament de Nàquera ha donat per finalitzades les obres de millora en el polígon industrial Los Vientos, una intervenció estratègica dirigida a modernitzar la xarxa d’aigua potable i augmentar l’eficiència en la gestió hídrica de l’àrea industrial.
El projecte ha suposat una inversió total de 707.575,17 euros, dels quals 571.968,45 euros han sigut finançats mitjançant una subvenció de la Generalitat Valenciana, dins de la convocatòria d’ajudes de 2024 per a municipis de menys de 20.000 habitants, vinculada als fons europeus Next Generation.
Una xarxa més moderna i eficaç
L’actuació ha consistit principalment en la renovació de 4.140 metres de canonades, la qual cosa ha permés corregir les deficiències de l’antiga infraestructura i reduir de manera notable les pèrdues d’aigua derivades de fuites.
Així mateix, s’han incorporat solucions tecnològiques que milloren el control i la gestió del sistema, com la instal·lació de sensors per a monitoratge en temps real, “ferramentes per a la detecció precoç d’avaries i mecanismes que agilitzen la resposta davant d’incidències, per tal de reduir els temps d’actuació i optimitzar el servici a les empreses del polígon”, indicaven des del consistori.
“Compromís amb l’ús responsable de recursos hídrics”
Amb esta actuació, el “consistori reforça el seu compromís amb l’ús responsable dels recursos hídrics, la sostenibilitat ambiental i la millora contínua de les infraestructures públiques”, subratllaven en les seues xarxes socials.
