El València CF s’aferra a la història recent per a certificar la permanència en Primera Divisió
L’equip valencianista busca repetir la gesta de temporades passades, en què va sumar cinc i quatre punts en les últimes quatre jornades per a evitar el descens
També s’agarra als resultats de la primera volta contra els futurs rivals: una victòria, dos empats i una derrota
El València CF torna a apuntar-se a un final de Lliga amb la permanència encara per certificar. No és un escenari desconegut a Mestalla i s’està convertint en habitual. L’equip valencianista ja va viure situacions límit similars en les temporades 2022-23 i 2024-25. En aquelles dos campanyes, va aconseguir sumar cinc i quatre punts, respectivament, en les quatre últimes jornades, per a assegurar la seua continuïtat en Primera Divisió. Totes dues puntuacions haurien de servir per a certificar el paupèrrim objectiu de la salvació.
Ara, l’equip de Carlos Corberán encara l’últim tram de LaLiga EA Sports des de la dotzena posició, amb 39 punts i un calendari exigent al davant. El València visitarà l’Athletic Club a San Mamés el diumenge 10 de maig, rebrà el Rayo Vallecano a Mestalla el dijous 14 i, amb horari encara per determinar, jugarà a Anoeta contra la Reial Societat abans de tancar el campionat contra el Barcelona a Mestalla.
El precedent més pròxim d’una salvació agònica es remunta a la temporada 2022-23. Aquell València, ja amb Rubén Baraja en la banqueta després de l’eixida de Gennaro Gattuso i els tres partits dirigits per Voro, va arribar a l’última jornada amb la permanència en joc. En les quatre últimes dates va aconseguir cinc punts: va guanyar al Reial Madrid a Mestalla (1-0), va caure contra el Mallorca (1-0) i va firmar sengles empats contra l’Espanyol (2-2) i el Betis (1-1), resultats suficients per a evitar el descens.
També la passada campanya, la 2024-25, el València va haver de remar fins al final. Carlos Corberán va arribar per Nadal per a substituir Baraja i l’equip va sumar quatre punts en les últimes quatre jornades. Es va imposar al Getafe (3-0), va perdre contra l’Alabés (1-0) i l’Athletic (0-1) i va tancar amb taules contra el Betis (1-1) al Villamarín.
L’espill dels punts de la primera volta
El repte actual es mesura també pel que ha passat esta mateixa temporada contra els quatre rivals que queden en el calendari. En la primera volta, el València CF va obtindre cinc punts contra Athletic, Rayo Vallecano, Reial Societat i Barcelona, amb un balanç d’una victòria, dos empats i una derrota. Va guanyar a l’Athletic a Mestalla (2-0), va empatar contra la Reial Societat (1-1) en l’estrena del campionat davant de la parròquia valencianista, també va igualar contra el Rayo a Vallecas (1-1) i va patir una dura derrota contra el Barcelona en l’estadi Johan Cruyff (6-0).
No obstant això, l’espill de la temporada passada en eixos mateixos escenaris oferix una lectura molt més severa i perillosa. El València no va ser capaç de sumar cap punt en els partits equivalents als que ara afrontarà al maig. Va perdre a San Mamés contra l’Athletic (1-0), va caure a Mestalla contra el Rayo Vallecano (0-1), va ser superat per la Reial Societat a Anoeta (3-0) i també va perdre contra el Barcelona a Mestalla (1-2), en el partit que va obrir aquell campionat.
Amb eixos antecedents, el València es prepara per a un esprint final en el qual cada punt pot tindre un valor decisiu. La zona per la permanència trau foc i l’equip de Carlos Corberán necessita transformar la inquietud en resultats per a evitar veure d’encara més a prop l’abisme.
