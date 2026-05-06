Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaFord AlmussafesHuelga EducaciónSanta ClaraHantavirusAsesinato peluquero
instagramlinkedin

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

Els danys se centren en un despatx de la primera planta de l’edifici sanitari

Una imatge de l’exterior de l’edifici sanitari de Roís de Corella durant la intervenció dels bombers i la policia

Una imatge de l’exterior de l’edifici sanitari de Roís de Corella durant la intervenció dels bombers i la policia / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Els bombers de Gandia i Oliva van intervindre durant la vesprada d’este dimarts, 5 de maig, per a sufocar un xicotet incendi en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia, en el qual, afortunadament, no s’ha vist afectada cap persona.

L’incident es va centrar en un despatx d’inspecció de la primera planta, en el qual, a eixes hores, no hi havia ningú. També van participar en la resolució del cas agents de la Policia Local i el Cos Nacional de Policia així com una dotació del Servici Bàsic de Salut.

Noticias relacionadas

Control de la situació

Es desconeixen les causes de l’incendi de moment, però la situació va quedar controlada i normalitzada pocs minuts després de produir-se. L’alarma de detecció en la central d’incendis de l’edifici es va activar i ràpidament hi van actuar els bombers, que van controlar la situació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
  2. L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
  3. Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
  4. Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
  5. Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
  6. La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
  7. El València CF s’aferra a la història recent per a certificar la permanència en Primera Divisió
  8. Wayco llança un programa per a impulsar autònoms i talent sénior a València

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

Sot de Chera es convertix en un laboratori geològic a l’aire lliure per a divulgar la ciència

Sot de Chera es convertix en un laboratori geològic a l’aire lliure per a divulgar la ciència

La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política

La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política

Guanyar per a seguir amb vida en l’Eurolliga

Guanyar per a seguir amb vida en l’Eurolliga

Hotels i restaurants impulsen Makro, que creix un 12 % a la Comunitat Valenciana i dispara el seu negoci en línia

Hotels i restaurants impulsen Makro, que creix un 12 % a la Comunitat Valenciana i dispara el seu negoci en línia

Consulta el cartell del festival Sound Jordi d’Alcoi, una cita imprescindible de la música en valencià

Consulta el cartell del festival Sound Jordi d’Alcoi, una cita imprescindible de la música en valencià

‘Badke(remix)’: la dansa palestina com a resistència i explosió vital arriba al Principal

‘Badke(remix)’: la dansa palestina com a resistència i explosió vital arriba al Principal

L’última carta del València CF per la permanència

L’última carta del València CF per la permanència
Tracking Pixel Contents