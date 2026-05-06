Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia
Els danys se centren en un despatx de la primera planta de l’edifici sanitari
Els bombers de Gandia i Oliva van intervindre durant la vesprada d’este dimarts, 5 de maig, per a sufocar un xicotet incendi en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia, en el qual, afortunadament, no s’ha vist afectada cap persona.
L’incident es va centrar en un despatx d’inspecció de la primera planta, en el qual, a eixes hores, no hi havia ningú. També van participar en la resolució del cas agents de la Policia Local i el Cos Nacional de Policia així com una dotació del Servici Bàsic de Salut.
Control de la situació
Es desconeixen les causes de l’incendi de moment, però la situació va quedar controlada i normalitzada pocs minuts després de produir-se. L’alarma de detecció en la central d’incendis de l’edifici es va activar i ràpidament hi van actuar els bombers, que van controlar la situació.
