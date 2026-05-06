Medi ambient
Gátova reclama a la CHX una actuació urgent contra les canyes invasores en el barranc del Carraixet
L’alcalde de Gátova advertix d’una “autèntica selva de canyes” en el naixement del barranc, que suposa un greu risc d’inundació i incendis forestals
L’Ajuntament de Gátova ha sol·licitat públicament a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, una actuació “urgent, integral i contundent” en el barranc del Carraixet a causa de la gran acumulació de canyes invasores al llarg de tot el seu recorregut.
El consistori se suma així a les denúncies realitzades per AVA-ASAJA i altres col·lectius que alerten de l’elevat risc que suposa l’“abandó de barrancs i llits després de la dana registrada a la Comunitat Valenciana”.
L’alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha advertit que “en molts punts del naixement del Carraixet, a Gátova, en plena serra Calderona, la situació és ja d’una autèntica selva de canyes”.
“La inversió continua sent totalment insuficient”
“L’Ajuntament de Gátova està fent un esforç enorme per a un municipi xicotet com el nostre. Gràcies a una subvenció de la Diputació de València, estem invertint prop de 40.000 euros en treballs de retirada de canyes invasores i col·locació de lona negra per a intentar frenar-ne el creixement. Però fins i tot amb eixa inversió continua sent totalment insuficient per a abastar tot el tram que tenim en el nostre terme municipal”, ha assenyalat l’alcalde.
Salmerón ha recordat, a més, que la competència sobre este barranc correspon a la CHX i, en conseqüència, al Govern d’Espanya.
“Els ajuntaments xicotets, i molt menys un municipi com Gátova, no tenim capacitat financera ni mitjans suficients per a assumir en solitari actuacions d’esta magnitud en un llit que depén directament de la CHX. No pot ser que els municipis hàgem d’anar actuant com podem mentres l’administració competent mira cap a un altre costat”, ha manifestat.
Des del consistori subratllen que el barranc del Carraixet travessa nombrosos municipis des del seu naixement a Gátova fins a la seua desembocadura a Alboraia, per la qual cosa alerten que una nova dana podria arrossegar milers de canyes aigües avall, fet que generaria obstruccions i situacions de gran perill.
“Cada vegada veiem episodis de pluja més intensos, més violents i més imprevisibles. Si demà es repetira una situació similar a l’última dana, totes eixes canyes acabarien passant per Marines, Olocau, Bétera, Montcada, Alfara del Patriarca o Alboraia, i col·lapsarien ponts, passos i llits”, ha afirmat Salmerón.
L’alcalde també ha advertit d’un altre problema “igual o fins i tot més preocupant”: el risc d’incendis forestals.
“Autèntic polvorí en plena serra Calderona”
“Ací, a Gátova, eixes acumulacions de canyes seques convertixen el barranc en un autèntic polvorí en plena serra Calderona. Basta una espurna o una negligència perquè el foc trobe un combustible perfecte en una zona d’altíssim valor mediambiental”, ha afegit.
L’Ajuntament considera que “la CHX ha de prendre nota del que va passar en l’última dana i deixar de mirar cap a un altre costat”, i reclama inversions reals i labors de neteja continuades en tot el traçat del Carraixet.
“No podem esperar a una altra catàstrofe per a actuar”
“Després, quan ocorre una desgràcia, tot són telefonades, reunions i lamentacions. Però la prevenció arriba abans. No podem esperar a una altra catàstrofe per a actuar”, ha assenyalat l’alcalde.
“Els ajuntaments xicotets no podem assumir a soles un problema d’esta magnitud. Fa falta una actuació coordinada i urgent de totes les administracions”, ha conclòs Salmerón.
