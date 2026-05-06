Crisi del querosé
Iberia i Vueling descarten cancel·lacions o recàrrecs en els bitllets d’avió este estiu
Les dos aerolínies del grup IAG no preveuen patir interrupcions de subministrament de combustible en la temporada alta
Iberia i Vueling descarten retallades en la seua programació ni recàrrecs en el preu dels bitllets per a este estiu, segons han traslladat des de les dos aerolínies. Les dos companyies, que formen part del grup britànic IAG, confirmen, així, que no preveuen patir interrupcions de combustible durant la temporada alta, que s’estén de finals d’abril a principis d’octubre. Després de Ryanair, Iberia i Vueling són les principals companyies per volum de passatgers a Espanya, amb un 7 % i un 12 %, respectivament.
D’esta manera, es confirma el missatge que ha traslladat el Govern des que es va iniciar el conflicte a l’Orient Mitjà i que va ratificar la setmana passada el conseller delegat de Repsol, la primera petroliera espanyola, que no hi hauria escassetat de querosé a Espanya a l’estiu, després d’avançar que l’empresa havia aconseguit incrementar la seua producció un 20 % per a garantir el consum dels seus clients i qualsevol problema addicional que es poguera generar.
“Els clients que hagen reservat amb Iberia o que prevegen fer-ho poden tindre la tranquil·litat que els plans de la companyia no preveuen cancel·lacions este estiu per la pujada dels preus del jet fuel. A més, Iberia garantix que els seus clients no tenen risc que els siguen aplicats càrrecs addicionals després d’haver comprat els seus bitllets”, exposen des de la companyia que dirigix Marco Sansavini.
Iberia confirma que, davant de la forta pujada del preu del jet fuel, “ha pres rigoroses mesures d’estalvi de costos per a esmorteir l’impacte en el preu dels bitllets. El querosé ha augmentat un 99,3 % el seu cost en l’últim any, fins a fregar els 1.500 dòlars per tona, segons les dades del principal proveïdor d’informació energètica, Platts, arreplegades per l’Associació Internacional de Transport Aeri (IATA). I això afecta directament l’operativa de les aerolínies, perquè el combustible suposa entre un 25 % i un 30 % dels seus costos.
El mateix missatge trasllada Vueling, que confirma que “està operant el seu programa de vols segons les previsions i no planeja interrupcions en el subministrament de combustible”. “La companyia garantix que el preu confirmat en el moment de la reserva és el preu final del bitllet i en cap cas s’aplicaran recàrrecs addicionals, encara que augmente el cost del combustible”, sosté Vueling.
Això sí, encara que ho qualifica d’“improbable”, l’aerolínia que comanda Carolina Martinoli afirma que, en cas de fer algun “ajust” en el seu pla de vol, els seus clients podran optar per un altre horari en la mateixa ruta o sol·licitar el reembossament.
