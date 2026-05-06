Guerra a l’Orient Mitjà
Lleó XIV no cedix davant de Trump: l’Església ha de pronunciar paraules “clares” sobre la guerra
El papa s’expressa amb contundència després de l’última envestida del president estatunidenc i un dia abans de la visita de Rubio
L’Església ha de pronunciar paraules “clares” sobre les víctimes de guerres i violències. Este és el missatge que ha enviat este dimecres Lleó XIV en la seua tradicional audiència setmanal. Ni un indici de marxa arrere. El papa insistix i insistix, seguix avant. També poques hores abans de la trobada amb el secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio, prevista este dijous, suposadament destinada a refredar els ànims entre el Vaticà i Washington després de setmanes de tensió.
Han passat a penes unes 24 hores des de l’última envestida de Donald Trump contra ell. Dimarts, el president estatunidenc va assegurar que el cap de l’Església catòlica, compatriota seu, “posa en perill molts catòlics i molta gent”. Fins i tot va insinuar que el pontífex simpatitza amb la idea que l’Iran obtinga armes nuclears. Massa, fins i tot, per a Lleó.
Amb la veritat
Lleó ha respost de seguida. Primer des de la seua residència als afores de Roma, en una trobada improvisada amb periodistes. “L’Església parla de pau i d’Evangeli”, no d’armes nuclears, ha resolt. I ha sentenciat: “Des de fa anys, l’Església s’ha pronunciat contra totes les armes nuclears, per la qual cosa no hi ha dubtes al respecte”. Ha anat més enllà, fregant l’acusació directa: “Si algú vol criticar-me per anunciar l’Evangeli, que ho faça amb la veritat”, ha afirmat. Clar i cristal·lí com l’aigua.
Després ha arribat el nou missatge, esta vegada des de la plaça de Sant Pere, en el marc de l’audiència general. De nou, les guerres en el centre; de nou, els mitjans vaticans han amplificat el seu discurs. “L’Església és sagrament universal de salvació”, ha recordat, citant els pares de la gran reunió reformadora del segle passat, el Concili Vaticà II, per a definir la comunitat eclesial com a “signe i instrument” de la plenitud de vida i de pau promesa per Déu. No com un reflex perfecte, ha matisat, sinó com a “germen i començament”.
Un xoc clar
Un xoc clar, este, que va començar ja el mes de gener passat amb les crítiques cada vegada més nítides del papa a les polítiques d’immigració de la Casa Blanca, a la intervenció a Veneçuela, a l’atac a l’Iran i fins a la pena de mort just quan el Govern Trump prenia mesures per a ampliar els mètodes d’execució dels reclusos federals.
La pena de mort és “inadmissible” per a l’Església catòlica, ha dit Lleó. “El dret a la vida és el fonament mateix de tots els altres drets humans”, ha insistit. Una més. Una altra més.
