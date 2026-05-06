La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política
Compromís critica la pèrdua de la bandera blava del Cabanyal i atribuïx la situació a l’entrada de l’“extrema dreta” en el govern, mentres que el PSOE descarrega la culpa en Catalá
La ciutat de València comptarà només amb sis banderes blaves en sengles platges de la ciutat o, cosa que és el mateix, una menys que l’any passat. La del Cabanyal és la que ha perdut la condició de platja de qualitat, malgrat disposar de la pràctica totalitat de servicis exigibles per a això, però al fallar en el control de qualitat d’aigua.
L’arenal urbà es queda per això fora d’una llista que componen Malva-rosa, al nord del port, i Arbre del Gos, el Saler, la Devesa, la Garrofera i Recatí-Perellonet, al sud. Que sumen en total 16,6 quilòmetres de zones òptimes per al bany quant a longitud, amb algunes d’estes d’una amplària excepcional, especialment en la zona sud, després de l’aportació d’arena de finals d’estiu de 2024.
A més de la nova del Cabanyal i la de Pinedo, l’absència de bandera de la qual és un “sacrifici” per a disposar de la zona canina, tampoc tenen bandera blava les platges de Rafalell i Vistabella, sobre les quals es preserva el caràcter de “salvatges” per a afavorir l’avifauna de la marjal, i que, per això, no disposen de cap mena de servici —socorrista, llavapeus, etcètera—, fins al punt que s’assenyala que el bany està prohibit.
Crítiques de l’oposició
Compromís, que va portar la gestió de les platges en les dos legislatures anteriors, ha criticat obertament esta pèrdua, perquè és, a més, una de les seues “joies de la corona”: estar sense bandera no succeïa des de 2015, últim any de gestió de Rita Barberá, mentres que amb Joan Ribó i Compromís es va acabar eixe abandó i va haver-hi huit anys seguits amb totes les platges de la ciutat, excepte el tram de Pinedo en què es permeten gossos, amb banderes blaves. Eixos èxits no van ser fruit de la casualitat, sinó del treball i de la bona gestió de Compromís, i també que l’arribada al govern municipal de l’extrema dreta ha suposat un retrocés de València a tots els nivells”, va assegurar el regidor Giuseppe Grezzi.
El Partit Socialista juga el paper, lògicament, de traslladar la responsabilitat a l’alcaldessa: “L’única responsable que hui la platja del Cabanyal ja no tinga bandera blava és María José Catalá”, assegurava la regidora Elisa Valía. “No sabem què més ha de passar perquè Catalá es pose per fi a treballar i cuide de la nostra ciutat”. I ha recordat que el Grup Socialista va denunciar precisament la setmana passada la contaminació de les séquies al seu pas per Benimaclet: “No s’hi fa res i ara veiem les conseqüències”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
- Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
- La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
- Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
- El València CF s’aferra a la història recent per a certificar la permanència en Primera Divisió
- Wayco llança un programa per a impulsar autònoms i talent sénior a València