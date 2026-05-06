Educació
Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
Però els sindicats, que han sigut rebuts pel subsecretari de Presidència, Álvaro Cuadrado, asseguren que se’ls ha dit que el cap del Consell ha demanat a Ortí que acudisca a la taula sectorial
Amb pancartes, megàfons i voluntat que els rebera algú del Palau de la Generalitat, els quatre sindicats convocants de la vaga de docents de l’educació pública —STEPV, CCOO, UGT i CSIF— s’han concentrat este dimecres al matí en la plaça de Manises. Es mostraven disposats a negociar i apuntaven directament al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a qui han demanat que mitjançara entre conselleries perquè Educació poguera presentar-los una proposta de millora salarial i de condicions que comptara amb el vistiplau d’Hisenda. I, amb la mediació del president o sense esta, sembla que eixa proposta arribarà este dijous a la taula de negociació.
Amb la mediació de Llorca o sense, perquè el president mateix ha descartat que fora necessària, però els sindicats asseguren que des de Presidència els diuen que sí que s’ha produït. En declaracions als mitjans, el cap del Consell afirmava: “Jo no tinc per què mitjançar entre conselleries, el que els puc anunciar és que demà mateix la consellera d’Educació els farà una proposta per a tractar tots els temes que estan reivindicant”.
“Jo sempre he dit que cal dialogar, que cal entendre’s, que cal parlar i, per descomptat, la Generalitat ho farà”, ha assegurat. Sobre el contingut de la potencial proposta, no ha avançat res més enllà d’una línia: “Jo crec que cal respectar el dret de vaga dels professors i dels mestres, per descomptat que sí, però també cal garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de Batxillerat. Això ha de ser també una condició per a parlar”. En eixa línia, la Conselleria havia presentat una primera proposta de servicis mínims que pretenia mobilitzar el 100 % dels professors de segon de Batxillerat per a fer la totalitat del seu horari. Ahir la va rebaixar: proposa ara que vagen només a les avaluacions, però que hi acudisca la totalitat de professorat de segon.
Sobre això, considera el president que “ha d’haver-hi una garantia que cap alumne tinga cap problema a l’hora de ser avaluat pels seus professors”. “Crec que cal combinar tot això i estic segur que arribarem a una entesa”, ha vaticinat.
Els sindicats esperen Ortí demà en la negociació
Però eixa mediació del president sí que s’ha produït, o almenys això els han comunicat als representants d’STEPV, CCOO, UGT i CSIF des de Presidència de la Generalitat. Després de la concentració celebrada en la plaça Manises, els representants sindicals han sigut rebuts pel subsecretari de Presidència, Álvaro Cuadrado, que els ha informat “que el president Pérez Llorca havia mediat amb la consellera d’Educació perquè demà acudira a la taula sectorial, a les 11:00 hores, per a tractar, en principi, la reducció de la burocràcia”, indiquen en un comunicat conjunt els sindicats.
Així que l’esperen en la taula de negociació. “Si es confirma esta notícia, el comité de vaga espera que la consellera Ortí presente una proposta que preveja tots els punts reivindicats pels sindicats: recuperació del poder adquisitiu perdut, reducció de la burocràcia i de les ràtios, millora de les infraestructures, recuperació de les plantilles retallades i millores en l’ensenyança en valencià”, afirmen.
Això sí, diuen que la proposta hauria de ser “real i efectiva” per a donar peu a l’inici de les negociacions. “I la possible proposta d’acord hauria de satisfer les demandes dels sindicats i del professorat, personal PAE i PAS o, en cas contrari, la reunió no servirà per a res”, apunten. Els sindicats asseguren que, en qualsevol cas, siga la que siga, la proposta “serà estudiada i contrastada amb el professorat convocat a la vaga indefinida que comença el pròxim 11 de maig”.
Conselleria no es presenta a l’arbitratge
D’altra banda, este dimecres les 12:00 hores estava prevista una mediació en el Tribunal d’Arbitratge Laboral (TAL) entre els sindicats convocants —STEPV, CSIF, CCOO i UGT— i la Conselleria d’Educació. És el procediment habitual previ a una convocatòria de vaga, i els quatre sindicats hi acudien, asseguren, “amb la finalitat de trobar una solució al conflicte i desconvocar la vaga”.
“No obstant això, la Conselleria ha optat per no comparéixer-hi i, per tant, no s’ha pogut portar a cap la mediació”, censura.
