Memòria anual
Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
El PSPV demana una comissió d’investigació perquè el conseller Marciano Gómez aclarisca “tota la veritat”
La Conselleria de Sanitat va reconéixer fins a 2024, en informes oficials, que podria haver-hi fallades en el sistema de cribratges de càncer de mama de la Comunitat Valenciana. El departament que encapçala el conseller Marciano Gómez va reconéixer, en la memòria anual d’eixe any, que el sistema utilitzat per a la gestió i el seguiment del programa de cribratge havia presentat “limitacions i fallades recurrents en el seu funcionament”, segons va acreditar la mateixa empresa encarregada de l’explotació de dades.
Eixos errors es van produir almenys fins a 2024, perquè en el mateix document la Conselleria explica que eixe mateix any va posar en marxa “un procés de renovació dels sistemes d’informació amb l’objectiu de garantir la fiabilitat i la interoperabilitat de les dades”, i, amb això, “assegurar la seua plena integració amb la resta de les plataformes corporatives de la Conselleria”.
El conseller mateix va reconéixer a la tardor que, quan va assumir el càrrec, el programa de cribratge “estava en risc, desorganitzat i tecnològicament obsolet”, amb fallades greus en els circuits assistencials, en la capacitat de resposta i en la qualitat de les dades, i va dir que en el primer semestre de 2026 es completaria l’automatització integral del procés gràcies a noves plataformes de comunicació, a més de comprometre’s a garantir la comunicació dels resultats de les mamografies en un termini màxim de 30 dies des de la realització de la prova.
La portaveu de sanitat del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, ha tret a col·lació la memòria de 2024 durant el ple de les Corts per a exigir la creació d’una comissió d’investigació que aclarisca “tota la veritat” sobre el programa de detecció precoç. “Governar sense dades fiables és una autèntica irresponsabilitat”, va afirmar la diputada, que acusa el Partit Popular de seguir “un patró” d’ocultació: “Creuen que fent desaparéixer dades el problema desapareix”.
Sánchez reclama, a més, conéixer quantes proves s’han externalitzat, a quin cost i en quines condicions, i qüestiona la qualitat de les lectures realitzades fora del sistema públic. “Amb el càncer no es pot arribar tard”, advertix. “Exigim respostes, transparència i veritat”.
