Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaFord AlmussafesHuelga EducaciónSanta ClaraHantavirusAsesinato peluqueroDirecto crucero
instagramlinkedin

Memòria anual

Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024

El PSPV demana una comissió d’investigació perquè el conseller Marciano Gómez aclarisca “tota la veritat”

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez / José Cuéllar/Corts

Pablo Plaza

Pablo Plaza

València

La Conselleria de Sanitat va reconéixer fins a 2024, en informes oficials, que podria haver-hi fallades en el sistema de cribratges de càncer de mama de la Comunitat Valenciana. El departament que encapçala el conseller Marciano Gómez va reconéixer, en la memòria anual d’eixe any, que el sistema utilitzat per a la gestió i el seguiment del programa de cribratge havia presentat “limitacions i fallades recurrents en el seu funcionament”, segons va acreditar la mateixa empresa encarregada de l’explotació de dades.

Eixos errors es van produir almenys fins a 2024, perquè en el mateix document la Conselleria explica que eixe mateix any va posar en marxa “un procés de renovació dels sistemes d’informació amb l’objectiu de garantir la fiabilitat i la interoperabilitat de les dades”, i, amb això, “assegurar la seua plena integració amb la resta de les plataformes corporatives de la Conselleria”.

El conseller mateix va reconéixer a la tardor que, quan va assumir el càrrec, el programa de cribratge “estava en risc, desorganitzat i tecnològicament obsolet”, amb fallades greus en els circuits assistencials, en la capacitat de resposta i en la qualitat de les dades, i va dir que en el primer semestre de 2026 es completaria l’automatització integral del procés gràcies a noves plataformes de comunicació, a més de comprometre’s a garantir la comunicació dels resultats de les mamografies en un termini màxim de 30 dies des de la realització de la prova.

La portaveu de sanitat del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, ha tret a col·lació la memòria de 2024 durant el ple de les Corts per a exigir la creació d’una comissió d’investigació que aclarisca “tota la veritat” sobre el programa de detecció precoç. “Governar sense dades fiables és una autèntica irresponsabilitat”, va afirmar la diputada, que acusa el Partit Popular de seguir “un patró” d’ocultació: “Creuen que fent desaparéixer dades el problema desapareix”.

Noticias relacionadas

Sánchez reclama, a més, conéixer quantes proves s’han externalitzat, a quin cost i en quines condicions, i qüestiona la qualitat de les lectures realitzades fora del sistema públic. “Amb el càncer no es pot arribar tard”, advertix. “Exigim respostes, transparència i veritat”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
  2. L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
  3. Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
  4. Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
  5. Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
  6. La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
  7. El València CF s’aferra a la història recent per a certificar la permanència en Primera Divisió
  8. Wayco llança un programa per a impulsar autònoms i talent sénior a València

Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024

Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”

Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”

Vicent Flor es presenta a la direcció del MuVIM i del Magnànim després de ser apartat per l’equip de govern

Vicent Flor es presenta a la direcció del MuVIM i del Magnànim després de ser apartat per l’equip de govern

Iberia i Vueling descarten cancel·lacions o recàrrecs en els bitllets d’avió este estiu

Iberia i Vueling descarten cancel·lacions o recàrrecs en els bitllets d’avió este estiu

Gátova reclama a la CHX una actuació urgent contra les canyes invasores en el barranc del Carraixet

Gátova reclama a la CHX una actuació urgent contra les canyes invasores en el barranc del Carraixet

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

Els bombers sufoquen un incendi sense afectats en el centre de salut de Roís de Corella a Gandia

Sot de Chera es convertix en un laboratori geològic a l’aire lliure per a divulgar la ciència

Sot de Chera es convertix en un laboratori geològic a l’aire lliure per a divulgar la ciència

La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política

La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política
Tracking Pixel Contents