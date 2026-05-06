Jornada
Sot de Chera es convertix en un laboratori geològic a l’aire lliure per a divulgar la ciència
L’alcalde de Sot de Chera destaca la importància de l’esdeveniment per a posicionar el municipi com a referent geològic a la Comunitat Valenciana
Sot de Chera es convertirà este diumenge, 10 de maig, en escenari d’una nova edició del Geolodia, una iniciativa de divulgació científica que acosta la geologia al públic general mitjançant excursions guiades. Sota el títol “El riu Sot, riscos i oportunitats geològiques”, l’activitat es desenrotllarà entre les 9:00 i les 14:30 hores, amb punt de trobada en l’ermita de San Roque.
Organitzat pel Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València, el recorregut permetrà als participants conéixer de primera mà les característiques de l’anticlinal de Sot de Chera, així com analitzar les conseqüències de la dana de 2024 sobre la geodiversitat de la zona.
Aspiració internacional
El catedràtic Carlos de Santisteban, un dels impulsors de la iniciativa, ha destacat a este diari la trajectòria d’este projecte divulgatiu: “Des de 2008 celebrem este dia de divulgació científica entorn de la Terra, amb excursions obertes al públic que, amb el temps, han adquirit un èxit enorme”. En l’actualitat, el Geolodia se celebra en totes les províncies espanyoles i també en països com Portugal, l’Uruguai i Mèxic, amb l’aspiració de consolidar-se com un esdeveniment internacional.
Santisteban ha subratllat el caràcter altruista de l’activitat: “Ho fem de manera desinteressada; som o hem sigut docents i la idea és que els geòlegs expliquen el territori d’una manera accessible”. Cada edició canvia d’ubicació per a fer valdre diferents enclavaments geològics i enguany s’ha triat Sot de Chera per la seua singularitat i pels efectes recents de la dana.
“El lògic era acudir a un municipi afectat per la dana”
“El lògic era acudir a un municipi afectat per la dana per a explicar quin patrimoni geològic s’ha perdut i quin s’ha generat després de la riuada”, ha explicat. En este sentit, el recorregut seguirà el curs del riu Sot al llarg d’uns tres quilòmetres, analitzant com la crescuda va modificar la seua estructura i entorn: “Parlarem des d’un punt de vista tècnic de com va afectar la inundació, però també explicarem el patrimoni geològic del lloc”.
“L’última vegada va ser en 2009”
L’expert ha recordat que feia més d’una dècada que no se celebrava un Geolodia en el municipi: “L’última vegada va ser fa uns 18 anys, en 2009, i no estava tan ben organitzat com ara. Hui comptem amb una millor coordinació i una xicoteta guia que orienta els continguts i els itineraris”.
Per la seua banda, l’alcalde de Sot de Chera, Tomás Cervera, ha valorat la importància de l’esdeveniment per al municipi: “És una oportunitat per a destacar l’element geològic com un factor diferencial dins de la nostra oferta turística. Volem posicionar-nos com un referent geològic a la Comunitat Valenciana”.
