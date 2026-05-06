Bàsquet
València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
El València Basket s’enfronta a una eliminatòria històrica contra el Panathinaikos AKTOR Athens amb l’obligació de guanyar a domicili després de perdre els dos primers partits a casa
Guanyar per a seguir en la competició o acomiadar-se d’esta després d’una trajectòria perfecta. L’eliminatòria del play-off de la EuroLeague entre València Basket i Panathinaikos AKTOR Athens es trasllada a Grècia per al tercer partit de la sèrie, amb un parcial de 0-2 per a l’equip hel·lé. Els hòmens de Pedro Martínez apel·laran al bon nivell competitiu que han mostrat en els dos primers partits de la sèrie, al domini en alguns dels apartats estadístics més importants del joc i al triomf obtingut en la lliga regular.
El Panathinaikos AKTOR Athens es va emportar els dos primers punts de l’eliminatòria a l’imposar-se en els dos cara o creu que van ser els partits del Roig Arena i ara té dos oportunitats amb el seu públic de convertir-se en el primer equip que arriba des del play-in que es classifica per a la Final Four. Amb els partits de play-off de la lliga grega dels equips que es mantenen vius en competicions europees situats per a la setmana que ve, l’equip verd no ha tingut partit este cap de setmana i ha pogut preparar-se des de divendres passat per a este tercer assalt de l’eliminatòria. Impulsat pels punts de Nunn, que és el millor anotador de la sèrie, o l’aparició de Hayes-Davis i Osman en el segon partit, el Panathinaikos AKTOR Athens ha sigut més eficaç en atac en els dos primers partits d’estos quarts de final. L’equip grec manté l’absència del lesionat Kostas Sloukas per una lesió al genoll esquerre.
A més de contra un gran rival, València Basket competix, en este punt de l’eliminatòria, també contra la història. Després de col·locar-se amb 0-2 després dels partits del Roig Arena, la història diu que pràcticament en la mitat dels casos la sèrie s’acaba decidint en el tercer. Només en el 51,1 % dels precedents, l’eliminatòria va arribar al quart partit, i només en el 21,2 % dels casos va fer falta un quint partit per a decidir el bitllet per a la Final Four. D’eixos precedents, només n’hi ha un en el qual un equip que va perdre els seus dos primers partits a casa va aconseguir tornar a jugar com a local per al quint i decisiu partit. Va ser el play-off de 2023 entre Reial Madrid i Partizan Belgrade, en el qual l’equip blanc es va convertir en el primer equip a remuntar un 0-2 i acabar colant-se en la Final Four (i, fet i fet, guanyar el títol).
València Basket mira a este exemple com a inspiració per a intentar repetir eixa gesta, encara que també té un cas similar en el seu historial en el qual va començar una eliminatòria amb 0-2 i va acabar forçant el quint partit. Va ser en les semifinals de la Lliga Endesa 2013-14. L’equip taronja va perdre els dos primers partits a la Fonteta contra el Barça, però va guanyar al Palau Blaugrana per 70-74 en el tercer i per 63-81 en el quart, amb la qual cosa la sèrie va tornar a València, a on va caure en el partit decisiu.
Octava visita a l’OAKA
La doble victòria grega en el Roig Arena ha equilibrat l’històric d’enfrontaments entre estos dos equips, amb 8 victòries per a cada un. El partit d’este dimecres suposarà l’octava visita del València Basket a l’OAKA (conegut ara com a Telekom Center Athens) per a enfrontar-se al Panathinaikos en la EuroLeague, amb un balanç que fins al moment és bastant igualat, amb quatre triomfs locals i tres victòries visitants. L’equip taronja va guanyar en la seua primera visita (69-73 en la temporada 2009-10), en la campanya 2022-23 va tallar una ratxa de tres derrotes consecutives a l’imposar-se per 91-92 amb un triple guanyador de Chris Jones sobre la botzina final del partit i es va imposar en el partit de la fase regular d’esta temporada per 79-89, amb 19 punts, 8 rebots i 6 assistències per a 28 de valoració de Darius Thompson.
Pedro Martínez analitza el partit
L’entrenador de València Basket, Pedro Martínez, assenyalava en la prèvia d’este partit que “anirem dia a dia. Sabem que la situació és bastant límit, però la competició ara mateix ens porta a un punt d’estar obligats a guanyar i farem tot el possible per a aconseguir-ho. Nosaltres seguirem un poc amb el que hem fet tota la temporada, evidentment sabem de les dificultats, però tenim confiança que, si juguem un bon partit, podem tindre opcions de guanyar. Jo crec que el primer que cal pensar és que Panathinaikos és un grandíssim rival que ens porta a màxims d’exigència defensiva, de rebot, de jugar bé en atac, perquè són un equip que fan totes les coses molt bé i llavors hem d’estar molt bé. Ens obliga a millorar partit a partit i et diria que tant de bo que aconseguim que l’eliminatòria siga més llarga, perquè ens està obligant a donar el nostre màxim”.
