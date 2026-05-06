Vicent Flor es presenta a la direcció del MuVIM i del Magnànim després de ser apartat per l’equip de govern
L’exdirector de l’editorial pública ha sigut retirat de la seua plaça de conservador en el museu de la Diputació, però ara es presenta a dos llocs de màxima responsabilitat
Nous moviments en l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. L’exdirector de l’Institut Alfons el Magnànim Vicent Flor ha presentat la seua candidatura a la direcció de dos de les institucions culturals de referència de la corporació provincial, les direccions de les quals han eixit a provisió per comissió de servicis.
Segons ha sabut este diari, Flor ja ha presentat la documentació per a la direcció tant de l’editorial pública de la Diputació, que ja va dirigir entre 2015 i 2024, com del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), museu del qual és funcionari des de 1998 i a on té plaça de conservador. Té un ampli currículum en matèria de gestió cultural. S’espera que d’ací a pocs dies hi haja resolució per a les dos places.
Es tracta de llocs de lliure designació, oberts a altres administracions, en la decisió dels quals els responsables tenen un gran marge de decisió, però el moviment del gestor cultural desperta un gran interés. En primer lloc, perquè es produïx després que s’haja vist apartat, amb denúncies públiques del mateix Flor, per l’actual equip de govern de PP i Ens Uneix.
Xoc polític
En la reestructuració recent de l’Àrea de Cultura, l’exdirector del Magnànim, amb plaça de conservador en el MuVIM, ha sigut reubicat a un altre departament, encara que, segons ha sabut este diari, encara es troba físicament en el museu del carrer Guillem de Castro.
Segons ha denunciat ell mateix en les seues xarxes socials, és l’únic conservador que ha sigut reexpedit a un departament que no té a veure amb la gestió museística, cosa que ha vinculat a una porga política per haver sigut director gerent de l’editorial durant els anys de l’anterior govern progressista, entre desembre de 2015 i febrer de 2024. Flor ha deixat entreveure que donarà la batalla judicial contra eixa reubicació del seu lloc de treball.
El segon motiu d’interés és que, segons ha pogut confirmar este diari, a estes dos places també s’han presentat altres càrrecs que semblen comptar amb el vistiplau de l’equip de govern. En concret, l’exdirector general de Cultura de la Generalitat, Miquel Nadal, ha presentat el seu currículum, i esta mateixa setmana ha sigut destituït en el seu lloc d’alt càrrec amb el Magnànim com a previsible nova destinació.
La Institució Alfons el Magnànim és l’editorial pública que més volum de llibres i revistes trau al mercat a la Comunitat Valenciana, encara que porta prop d’un any escapçada, després que el juliol passat presentara la seua renúncia el seu màxim responsable, Josep Enric Estrela, al·legant raons “estrictament personals”. Miquel Nadal Tárrega (València, 1962), al marge de la seua faceta de gestió (i altres càrrecs en les administracions del PP), va ser Premi Lletraferit en 2021 amb Càndid, una història sobre la ciutat de València a través de diferents generacions. I ha teoritzat sobre el valencianisme amb la seua publicació Document 88.
D’altra banda, el catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de València, Rafael Gil Salinas, també es perfila com a possible nou director del MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, en substitució de Rafa Company, que va eixir el passat 23 de febrer. Gil Salinas (Requena, 23-09-1961) ha comissariat més d’una vintena d’exposicions, entre les quals destaquen “El món de Goya i López”, en el Museu de Belles Arts; “Cartografies de la creativitat. 100 % valencians”, en el Centre del Carme; “Gegant per la pròpia naturalesa”, en l’IVAM; “Memòria de la modernitat”, de la col·lecció patrimonial de la Diputació de València; “Joaquim Agrassot, un pintor internacional”, en el MACA, o “Sorolla a Roma. L’artista i la pensió de la Diputació de València”, en el Palau del Marqués de la Scala.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
- Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
- Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
- La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
- El València CF s’aferra a la història recent per a certificar la permanència en Primera Divisió
- Wayco llança un programa per a impulsar autònoms i talent sénior a València