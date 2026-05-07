Body 3: com és la nau de Ford a Almussafes que vol el fabricant xinés Geely
El recinte, d’uns 80.000 metres quadrats, va quedar en desús fa tres anys després de la fi de producció del Mondeo i S-Max
L’interés per la nau Body 3 de la planta de Ford a Almussafes per part de la companyia xinesa Geely obri un nou capítol en la reconfiguració industrial del principal pol automobilístic de la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’una instal·lació d’alt valor tecnològic que, malgrat la seua relativa joventut, havia quedat en desús després del cessament de producció de models clau com el Ford Mondeo i el Ford S-Max.
Inaugurada en 2014, Body 3 compta amb prop de 80.000 metres quadrats i representa una de les àrees més avançades de la factoria valenciana de Ford.
En esta es desenrotllaven els processos de carrosseria —el que en el sector es coneix com a “carrosseria en blanc”—, una fase en la fabricació de vehicles que inclou la unió de peces de xapa, la soldadura robotitzada, el control geomètric i els ajustos estructurals abans de passar a pintura i muntatge final de components mecànics, cristalls o interiors. El seu alt grau d’automatització i la seua capacitat per a gestionar operacions de gran complexitat la situaven com un actiu estratègic dins del complex industrial d’Almussafes.
No obstant això, la fi de la producció del Mondeo en 2022 i de l’S-Max en 2023 va deixar esta nau sense càrrega de treball. En els seus últims temps a penes mantenia un torn operatiu, reflex de l’ajust progressiu de l’activitat en Ford Almussafes.
Des de llavors, romania infrautilitzada, malgrat les seues capacitats tècniques i el seu disseny flexible, preparat per a adaptar-se a diferents plataformes de vehicles i amb una logística interna optimitzada.
La planta de Ford a Almussafes ocupa una parcel·la d’aproximadament 200 hectàrees, a on es distribuïxen les diferents àrees productives: premses, carrosseries (Body 1, Body 2 i Body 3), pintura, muntatge, motors, bateries i recanvis.
La zona de muntatge és la de més extensió, amb més de 100 hectàrees, mentres que Body 3 representa prop del 4,5 % de la superfície total. La seua grandària és comparable a la de les altres dos naus de carrosseria, Body 1 i Body 2, a on actualment es concentra l’activitat.
Què es fa hui a Almussafes
En l’actualitat, el model Ford Kuga és l’únic vehicle que es munta a Almussafes, amb la seua producció repartida principalment entre Body 2 i part de Body 1.
En paral·lel, l’àrea de motors manté activitat amb la fabricació de propulsors com el 2.5 litres híbrid i el 2.3 EcoBoost, la qual cosa contribuïx a sostindre part de l’ocupació industrial en la planta de Ford.
L’entrada de Geely a Almussafes planteja oportunitats a la companyia xinesa, un dels grans grups automobilístics globals.
Amb el seu aterratge en Ford, podria aprofitar les capacitats ja instal·lades en Body 3 per a desenrotllar nous projectes industrials a Europa, en un context de transformació del sector cap a l’electrificació i la diversificació de fabricants.
Per a Almussafes, esta operació suposa una possible via per a reactivar part de la seua capacitat productiva i atraure noves inversions en un moment de transició cap al vehicle híbrid que haurà de rebre en 2027 i per al qual es posarà en marxa en breu la “planta pilot”, com ja va avançar este diari.
A falta de concretar els plans industrials associats a la compra, sindicats com CCOO-PV van fer este dimecres una crida a la “prudència”, encara que considera “positiva qualsevol arribada d’inversió estrangera que trie el clúster de l’automoció valencià”.
“És imprescindible que este projecte nodrisca d’activitat tot l’ecosistema, des de les empreses auxiliars i components fins als tallers i concessionaris”, van afegir des del sindicat. “Volem tecnologia de futur fabricada ací”, va dir Juan José Picazo, secretari general d’Indústria de CCOO-PV.
