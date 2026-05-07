Crisi sanitària
“El brot d’hantavirus no té transcendència, és molt controlable”
L’epidemiòleg i investigador de Fisabio, Salvador Peiró, explica que la transmissió del virus entre humans és “molt poc eficaç” i lamenta el rebuig del Govern de Canàries a rebre el vaixell: “No té sentit, és una decisió política”
“És un brot que no té gens de transcendència. La situació és molt controlable, és més soroll que una altra cosa”. La crida a la calma davant del brot d’hantavirus detectat en el creuer neerlandés MV Hondius (a on viatja una valenciana) la llança Salvador Peiró, epidemiòleg i investigador de Fisabio, que destaca la “unanimitat” existent entre la comunitat científica davant de l’escassíssim risc que el virus es descontrole.
Peiró explica que l’hantavirus, a diferència del coronavirus, és un virus “molt poc adaptat” a l’ésser humà, per la qual cosa la transmissió entre persones “és molt poc eficaç”. “Els contagis són molt difícils, ha de donar-se un contacte molt estret” entre el portador i el nou hoste, subratlla l’expert en salut pública, que marca distàncies amb la covid, en la qual un únic contagiat podia propagar el virus a desenes de persones en un mateix espai tancat.
Llavors, com s’explica que l’hantavirus haja afectat set persones del creuer? El més “probable”, apunta Peiró, és que es tractara d’un “contagi comú” durant alguna de les excursions que els ocupants del vaixell van fer per la Patagònia. A l’Argentina es detecten uns 50 casos a l’any, quasi tots per contagi directe amb eixe reservori animal.
L’hantavirus prové de rosegadors i sol saltar a l’humà per aspirar pols que conté orina i femta d’estos animals, per la qual cosa l’investigador veu factible que hi haguera més d’un cas inicial. Posteriorment hauria saltat a algun tripulant més, com el metge, després de mantindre contactes “molt estrets” amb els primers afectats.
Quarantenes?
Peiró afirma, per tant, que els passatgers del creuer que va rumb a Canàries “no suposen un perill” per a la salut pública. De fet, destaca que no seria necessari imposar una quarantena generalitzada, sinó únicament entre aquells que hagen mantingut contactes estrets amb els contagiats o presenten símptomes. Sense símptomes, el virus no es transmet, afig l’epidemiòleg, que en tot cas vaticinava, com així ha sigut, que s’optarà per la prevenció i tots seran decretats com a contactes estrets.
El període d’incubació del virus pot arribar a ser de huit setmanes, per la qual cosa sí que es mostra partidari de recomanar limitar l’exposició social als viatgers que no hagen mantingut contactes estrets amb afectats per l’hantavirus, així com avisar Sanitat en cas que inicien símptomes, que en principi són similars a una grip.
Amb estos arguments damunt de la taula, que a més generen consens entre els experts segons Peiró, l’investigador lamenta la reacció del Govern de Canàries, que ha obert un xoc polític per la decisió de l’executiu central que l’arxipèlag reba el creuer. “No té cap sentit”, sentencia l’expert, que atribuïx esta negativa a una “decisió política”.
“Canàries té un sistema de salut pública i uns hospitals molt preparats” per a gestionar esta situació, afig abans de lamentar que comportaments com el de Fernando Clavijo generen alarma social. Peiró recorda, a més, que hi ha 14 espanyols a bord. “Què proposen? Enviar-los a Amsterdam i després repatriar-los?”.
