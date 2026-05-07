Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
Espais Econòmics Empresarials torna a traure a la venda mitja dotzena de parcel·les en Parc Sagunt II amb un preu conjunt d’eixida que ronda els 72,1 milions d’euros
Espais Econòmics Empresarials (EEE), antiga Parc Sagunt, no ha perdut el temps lamentant-se per la quasi desèrtica licitació que va convocar per a diverses de les parcel·les que compartiran el polígon amb la gigafactoria de bateries de PowerCo.
Mentres els anteriors concursos van omplint buits, la societat conformada a parts iguals pel Ministeri d’Hisenda i la Generalitat ha tornat a traure al mercat mitja dotzena de terrenys per a usos industrial/logístic, en dos casos, i terciari en la resta. La suma dels preus d’eixida supera lleugerament els 72,1 milions d’euros, és a dir, una mitjana per davall dels 195 euros per metre quadrat.
Industrial/logístic
Per a les primeres, les superfícies oscil·len entre els quasi 165.000 metres quadrats i els 33.000, que s’oferixen per 37,8 milions d’euros i 8,6 milions, respectivament. Si hi haguera més d’una empresa interessada, els criteris de valoració atorguen més importància al projecte tècnic, per les seues característiques, inversió, generació d’ocupació o mesures ambientals, que a l’aspecte econòmic, segons arrepleguen els plecs.
En el mateix sector d’estes dos parcel·les, confrontants cap al sud amb la gigafactoria, EEE ja ha venut tres solars. El primer va ser al grup Inditex, a través de l’empresa Alveston ITG, per 78,5 milions d’euros. Els plans de la companyia són utilitzar estos terrenys com a plataforma logística. Pels altres dos immobles es van presentar ofertes en l’últim procediment, però encara està pendent l’anunci oficial sobre les firmes que els ocuparan.
Quatre solars
L’altre bloc de parcel·les que EEE ha tornat a traure a licitació suma quasi 112.000 metres quadrats dividits en quatre solars, des dels 11.000 metres quadrats per 2,5 milions d’euros fins als 58.000 metres quadrats per prop de 13,3 milions passant pels 21.500 metres quadrats per 4,9 milions d’euros.
Entre els usos admesos en este sòl es troben les oficines, el comercial, l’hoteler/hostaler, els espectacles i recreatius, els servicis d’administració, els equipaments esportius, l’escolar/docent, l’assistencial, el sanitari o el sociocultural; els garatges; les estacions de servici; els magatzems i els tallers; així com les instal·lacions de la xarxa pública de comunicacions electròniques, segons s’especifica en l’ordenança de l’àrea logística de Parc Sagunt.
Tots els servicis
En el cas de totes les parcel·les, les ofertes es rebran fins al 24 de juny a les 14 hores, segons concreta el plec de condicions. Un altre detall que aporta l’expedient és que, quan concloguen les obres d’urbanització de Parc Sagunt II, estos solars disposaran d’accés rodat, proveïment d’aigua, sanejament, xarxa de drenatge, subministrament d’energia elèctrica i telecomunicacions.
