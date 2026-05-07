Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaAzafataAvión HantavirusAeropuerto de ValènciaUrbanización sin luzEmpleo GigafactoríaAlerta naranja
instagramlinkedin

Manifestació

Centenars de taxistes protesten a València amb una marxa lenta contra els VTC

La manifestació ha recorregut els principals carrers i finalitzarà amb una xiulada davant de la Conselleria de Transports

Protestes de taxistes en el centre de València

Protestes de taxistes en el centre de València

José Manuel López

J. Roch

València

Diversos centenars de taxistes s’han concentrat este dijous amb els seus vehicles i també a peu en el centre de València per a protestar contra el servici que presten els VTC. El sector denuncia l’augment de “cotxes negres fent de taxis” i critica el “buit normatiu” que, al seu juí, existix per part de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La mobilització ha partit cap a les 10:30 hores des del carrer Blanqueries, al costat de les torres de Serrans. Mitja hora després s’ha iniciat una marxa lenta de taxis que ha recorregut els carrers Tetuan, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà i l’avinguda del Cid.

Enfront de la Conselleria

La protesta té previst concloure enfront de la conselleria competent en matèria de transports, situada en el complex administratiu 9 d’Octubre, a on els taxistes faran una xiulada per a reclamar una regulació que limite l’activitat dels vehicles de transport amb conductor.

El conseller d’Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha assenyalat que el nou decret que regularà l’activitat del taxi i dels VTC estarà a punt el mes de maig. No obstant això, ha reconegut que la norma “està tardant a eixir” perquè algunes de les reivindicacions del sector “s’han d’estudiar molt bé” i “no tenen una solució fàcil”.

Els taxistes reclamen una resposta normativa que pose fi al que consideren una competència deslleial i que garantisca unes regles clares per als dos servicis de transport urbà.

L’Ajuntament recomana preveure itineraris alternatius i evitar, durant la franja horària de la protesta, els desplaçaments en vehicle privat pel centre i pels principals eixos del recorregut

Noticias relacionadas

Carrers afectats

  • Nou d’Octubre
  • Avinguda del Cid
  • Àngel Guimerà
  • Carrer Xàtiva
  • Carrer Colón
  • Navarro Reverter
  • Pont/entorn de l’Exposició cap a Porta de la Mar
  • Comte de Trénor
  • Blanqueries

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
  2. L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
  3. València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
  4. Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
  5. Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
  6. La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política
  7. La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
  8. Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló

Centenars de taxistes protesten a València amb una marxa lenta contra els VTC

“El brot d’hantavirus no té transcendència, és molt controlable”

“El brot d’hantavirus no té transcendència, és molt controlable”

Body 3: com és la nau de Ford a Almussafes que vol el fabricant xinés Geely

Body 3: com és la nau de Ford a Almussafes que vol el fabricant xinés Geely

Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt

Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt

Oliva tindrà per primera vegada fallera major infantil: s’obri el procés per a triar la representant

Oliva tindrà per primera vegada fallera major infantil: s’obri el procés per a triar la representant

El Cant de la Carxofa protagonitza una tesi doctoral

Sorpresa en la Diputació per la proposta de Catalá de fer una biblioteca en la vella seu d’Hisenda: “Estem oberts a qualsevol proposta”

Sorpresa en la Diputació per la proposta de Catalá de fer una biblioteca en la vella seu d’Hisenda: “Estem oberts a qualsevol proposta”

El València Basket busca un matalàs de punts per a viatjar a Girona

El València Basket busca un matalàs de punts per a viatjar a Girona
Tracking Pixel Contents