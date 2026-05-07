Manifestació
Centenars de taxistes protesten a València amb una marxa lenta contra els VTC
La manifestació ha recorregut els principals carrers i finalitzarà amb una xiulada davant de la Conselleria de Transports
J. Roch
Diversos centenars de taxistes s’han concentrat este dijous amb els seus vehicles i també a peu en el centre de València per a protestar contra el servici que presten els VTC. El sector denuncia l’augment de “cotxes negres fent de taxis” i critica el “buit normatiu” que, al seu juí, existix per part de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
La mobilització ha partit cap a les 10:30 hores des del carrer Blanqueries, al costat de les torres de Serrans. Mitja hora després s’ha iniciat una marxa lenta de taxis que ha recorregut els carrers Tetuan, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà i l’avinguda del Cid.
Enfront de la Conselleria
La protesta té previst concloure enfront de la conselleria competent en matèria de transports, situada en el complex administratiu 9 d’Octubre, a on els taxistes faran una xiulada per a reclamar una regulació que limite l’activitat dels vehicles de transport amb conductor.
El conseller d’Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha assenyalat que el nou decret que regularà l’activitat del taxi i dels VTC estarà a punt el mes de maig. No obstant això, ha reconegut que la norma “està tardant a eixir” perquè algunes de les reivindicacions del sector “s’han d’estudiar molt bé” i “no tenen una solució fàcil”.
Els taxistes reclamen una resposta normativa que pose fi al que consideren una competència deslleial i que garantisca unes regles clares per als dos servicis de transport urbà.
L’Ajuntament recomana preveure itineraris alternatius i evitar, durant la franja horària de la protesta, els desplaçaments en vehicle privat pel centre i pels principals eixos del recorregut
Carrers afectats
- Nou d’Octubre
- Avinguda del Cid
- Àngel Guimerà
- Carrer Xàtiva
- Carrer Colón
- Navarro Reverter
- Pont/entorn de l’Exposició cap a Porta de la Mar
- Comte de Trénor
- Blanqueries
