Ple de les Corts
Llorca confronta amb l’esquerra per la vaga educativa i rebutja “utilitzar els xiquets com a xantatge”
El president replica els retrets de PSPV i Compromís en les Corts i assegura que el Botànic va negar “fins a cinc vegades” apujar el sou al professorat durant els seus huit anys de govern
El primer que s’ha decidit este dijous en les Corts ha sigut canviar l’orde del dia davant de l’absència de la consellera d’Educació, Carmen Ortí, reunida en eixe moment amb els sindicats per a tractar d’acostar posicions cap a un acord que evite la vaga convocada dilluns que ve. Però la parada del professorat no s’ha quedat ací ni molt menys i ha irromput en la sessió de control al president, Juanfran Pérez Llorca, que ha entrat de ple en el tema i s’ha llançat al xoc amb l’esquerra, per a la qual cosa ha usat allò que la millor defensa és un bon atac.
Llorca ha tractat d’eixir de la pressió de l’esquerra recriminant-los que, quan governava el Botànic, assenyalant directament PSPV i Compromís, van negar “fins a cinc vegades” al professorat la seua demanda d’apujar-los el sou. Per a això ha mostrat les actes de reunió de la taula sectorial entre 2015 i 2023 amb les cinc vegades que els sindicats van demanar que els apujaren el sou “i cinc vegades els van dir que no”.
El cap del Consell no només ha donat la dada, sinó que ha insistit en cada una de les vegades i els motius esgrimits. La primera vegada, ha indicat, es va dir que no era “un debat per a esta taula sectorial”; la tercera, “que ha d’anar al costat de la resta de funcionariat de la Generalitat”, o l’última, que era una “decisió política” que s’havia de tractar en el “mateix àmbit que la resta de funcionariat”. “I, llavors, l’Stepv (sindicat majoritari), callat. No tenen vergonya de pujar ací? Tot happy, 8 anys governant sense atendre el professorat”, ha indicat.
Davant d’esta situació que es va donar en les dos legislatures del Botànic, ha destacat que dimecres va comunicar “que estem disposats a asseure’ns a parlar i arribar a pactes, cosa que vostés no van fer en huit anys”. I ha afegit que respecta la figura del professor, però també “el dret dels alumnes i els pares a ser avaluats objectivament després de molts anys d’esforç”, i el que no tolerarà és “utilitzar els xiquets com un xantatge”.
“Menysprear” la pública
El debat ha sigut especialment dur amb Compromís i el seu síndic, Joan Baldoví. “El veig més nerviós que de costum, li afecta la vaga educativa”, ha assenyalat el dirigent valencianista, que ha recriminat que hi haja “diners” per a ampliar els concerts de centres de l’Opus Dei que segreguen per sexe, per a apujar el sou als inspectors educatius (el col·lectiu professional al qual pertany la consellera) o per a “col·locar la seua parella”, “però no per a l’educació pública”, a la qual l’ha acusat de “menysprear”.
Baldoví ha recordat el seu passat com a mestre i ha afirmat que ser professor és “una vocació”, però això “no significa que s’haja de suportar el seu menyspreu”. “És un insult inventar-se dades i mentides per a desprestigiar el professorat, no asseure’s amb els sindicats i intentar enfrontar famílies i professors”, ha afegit. “Vosté és un professor que s’ha dedicat poc a l’ensenyança i molt a la política”, ha replicat Llorca, que ha anat al xoc personal a l’indicar que Baldoví és “el traïdor del professorat” per no fer-los cas en huit anys.
