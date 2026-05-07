Oliva tindrà per primera vegada fallera major infantil: s’obri el procés per a triar la representant
L’anunci de la Federació de Falles respon a una realitat present en el col·lectiu i reivindica el paper que les xiquetes ja tenen dins de les comissions
Les Falles d’Oliva fan un pas històric amb la creació de la figura de la fallera major infantil i l’inici del seu procés d’elecció. L’anunci marca un abans i un després en el model de representació de la festa: per primera vegada, la ciutat podrà comptar amb una representant infantil pròpia, al mateix nivell institucional que la fallera major.
El termini de candidatures s’obri este dijous, 7 de maig, i es tancarà el pròxim dia 20. Podran optar al càrrec les xiquetes nascudes entre 2013 i 2018, els dos inclosos, amb almenys tres anys d’antiguitat com a falleres censades en alguna comissió d’Oliva.
A més, s’amplia el procés per a triar fallera major d’Oliva: les aspirants hauran de ser majors d’edat i estar censades en una comissió de la ciutat, amb una trajectòria mínima de cinc anys.
Les sol·licituds es podran presentar de manera individual per correu electrònic a secretaria@fallesoliva.es o en sobre segellat al president de la Federació, indicant les dades personals de la candidata i el seu historial faller.
Satisfacció i ànims
Santiago García, president de la Federació de Falles, destaca la predisposició i la confiança de l’Ajuntament d’Oliva, de l’Alcaldia i de la Regidoria de Festes, “per a entendre i fer costat a esta proposta històrica que respon a una realitat present en el col·lectiu i que reivindica el paper que les xiquetes ja tenen dins de les comissions”.
Així mateix, ha animat a la presentació de candidatures “per a poder viure esta experiència única i privilegiada, que a partir de 2027 serà compartida per dos generacions de falleres”.
