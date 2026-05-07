Sorpresa en la Diputació per la proposta de Catalá de fer una biblioteca en la vella seu d’Hisenda: “Estem oberts a qualsevol proposta”
La institució estudia tres opcions per a l’edifici: vendre la seua part, quedar-se’l o desenrotllar un projecte conjunt amb l’Ajuntament
La proposta de l’alcaldessa de València, María José Catalá, de crear una biblioteca de referència en l’antiga seu d’Hisenda del carrer Guillem de Castro ha causat una certa sorpresa en la Diputació de València, amb la qual compartix la propietat de l’edifici. Fins ara no s’havia produït cap reunió formal per a parlar d’este tema, per tant, no coneixien el desig de Catalá. No obstant això, fonts de la institució provincial han assegurat que hi ha disposició a tractar qualsevol proposta, des de l’assumpció de la propietat per part de qualsevol dels dos propietaris fins a l’execució d’un projecte conjunt que cobrisca els interessos dels dos.
L’antic edifici d’Hisenda, tancat fa deu anys pel mal estat d’este, amb despreniments de sostre inclosos, és propietat de l’Ajuntament de València (60 %) i de la Diputació de València (40 %). Així ho van decidir els tribunals després d’haver perdut la funció per a la qual es va cedir el sòl a l’Estat. I va ser fa a penes dos setmanes quan es va aclarir també que l’edifici, no només el sòl, és de les dos institucions, per la qual cosa no hi ha cap compte per saldar amb el Govern central.
Ara toca, doncs, veure què es fa amb este edifici enorme, que respon a les construccions típiques d’edificis públics dels anys cinquanta i que necessita una forta inversió per a corregir els problemes estructurals que presenta.
Possibles usos
En principi, la Diputació de València es va avançar amb una proposta per a exposar allí els fons de la institució, ara “reclosos” en magatzems de Bétera, entre altres. I ara, després de mesos de silenci, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha expressat el seu desig que allí s’instal·le una biblioteca de referència per a la ciutat, amb la possibilitat de compartir instal·lacions amb altres projectes culturals que puga proposar la Diputació o les dos entitats en conjunt.
Esta proposta es va fer ahir i mai s’havia compartit ni amb els seus copropietaris ni amb els mitjans de comunicació, per la qual cosa, segons fonts de la Diputació, el desig de Catalá ha causat “una certa sorpresa” en l’Administració provincial que lidera Vicente Mompó. “Fins ara no hi ha hagut cap reunió formal per a parlar d’estos temes i no coneixíem esta idea de l’Ajuntament de València”, han assegurat les fonts, que afirmen, però, estar en condicions de tractar qualsevol proposta que es pose sobre la taula.
En este sentit, la Diputació estaria oberta a tres possibles opcions. La primera seria vendre la seua part de l’edifici —el 40 %— a l’Ajuntament de València, de manera que el consistori hi poguera executar un gran projecte de ciutat. La segona seria quedar-se ells l’edifici, pagant la part de l’Ajuntament mitjançant la cessió de diferents solars de llarg a llarg de la ciutat. Recorden en este sentit que l’Ajuntament de València està molt interessat en la mobilització de sòl per a la construcció de vivenda, per la qual cosa esta opció seria positiva per a eixe fi. És més, asseguren que esta possibilitat ja es va plantejar al principi del procés.
Finalment hi ha la possibilitat de treballar en un projecte conjunt, finançat conjuntament, en el qual tinguen cabuda les necessitats culturals de les dos institucions, que serien la biblioteca de Catalá, la zona expositiva de la Diputació i, fins i tot, una part destinada a oficines i servicis públics, una cosa de la qual estan molt necessitats tant l’Ajuntament com la Diputació, que han de llogar locals per a atendre totes les necessitats en este sentit. Explícitament, s’ha esmentat la possibilitat de traslladar allí servicis que ara es troben en el carrer de les Avellanes, com Turisme, Esports o el Consorci Provincial de Bombers.
Forta inversió
Siga quina siga la solució definitiva per a l’antiga seu d’Hisenda, la Diputació assegura que l’edifici necessita una forta inversió per a posar-lo de nou en funcionament. Segons les fonts consultades, la diputada Paz Carceller ja va fer una primera visita a l’edifici per a comprovar-ne l’estat, i el primer que va destacar va ser la seua grandària i la inversió enorme que necessitaria. Hi ha fins i tot una vivenda en l’interior, a més del gran vestíbul entorn del qual giren la resta de dependències.
En l’actualitat, de fet, els tècnics elaboren un informe sobre l’estat de l’edifici i l’espai disponible de cara als futurs usos que puga tindre.
