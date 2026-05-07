Lliga F Endesa
València Basket busca una renda a casa contra Spar Girona en les semifinals d’LF Endesa
El València Basket s’enfronta a l’Spar Girona en les semifinals del play-off d’LF Endesa, buscant un avantatge a casa contra un rival amb el qual té un balanç històric complex
València Basket arranca este dijous les semifinals del play-off d’LF Endesa contra Spar Girona. I ho farà en el Roig Arena en un format d’anada i tornada, en lloc del tradicional de tres partits, i amb el factor pista en contra. Així, l’equip taronja buscarà aconseguir una renda en este primer duel, fent-se fort contra el seu públic, per a afrontar la segona i definitiva batalla a Fontajau amb un bon matalàs en el marcador. Esta és la sèptima ocasió consecutiva en la qual València Basket es classifica per a unes semifinals, eliminatòria que ha superat en les cinc presències anteriors i en la qual només va caure en la seua primera participació. Rubén Burgos comptarà amb les dotze jugadores professionals disponibles.
L’equip català és un rival molt recurrent de València Basket amb un total de 24 enfrontaments fins a la data. Encara que, en els primers anys de l’equip taronja en LF Endesa, la dominància era de l’Spar Girona, des de la temporada 20-21, l’equip taronja ha igualat forces. Des de llavors, València Basket portava cinc victòries seguides, que han tallat les catalanes esta temporada amb dos triomfs seguits en el seu compte. Quant al balanç en terreny taronja, hi ha cinc victòries per a València Basket i quatre per al combinat gironí. La derrota més contundent va ser per 21 punts en la temporada 18-19 i la victòria més àmplia va ser la campanya 23-24 per 12 punts. El balanç global és d’11-13. Si ens cenyim a play-off, en el qual s’han trobat en dos ocasions en semifinals precisament, hi ha un 3-1 a favor de València Basket, la qual cosa vol dir que sempre ha superat les eliminatòries contra este rival.
Sense victòries este curs
Esta campanya, València Basket ha patit contra Spar Girona, equip al qual no ha pogut véncer en cap dels dos partits de lliga regular. L’anada a Fontajau en la J12, partit en el qual l’equip no va poder comptar amb Raquel Carrera, va patir una derrota per 96-68, malgrat el gran partit d’Awa Fam, amb 21 punts, 10 rebots, 1 assistència i 2 robatoris. També va destacar pel costat local Marta Canella, amb 12 punts, 5 rebots, 6 assistències i 5 robatoris. En la tornada en el Roig Arena en la J25, el marcador va ser molt més ajustat, però l’equip no va arribar a temps per a aconseguir la victòria (71-74). En esta ocasió va brillar Raquel Carrera, amb 11 punts, 6 rebots, 3 assistències i 2 robatoris. Pel costat visitant va destacar Carolina Guerrero, amb 15 punts i 8 rebots.
Per la seua banda, Rubén Burgos, tècnic taronja, va assegurar que “estem preparades i il·lusionades; ja és la recta final de la temporada, a on en la competició només queden quatre equips i l’exigència serà màxima. Torna a ser una eliminatòria a 80 minuts, però nosaltres hi arribem preparades, focalitzades en estos primers 40 ací en el Roig Arena”. L’entrenador apuntava que, en els dos dies de treball, “hem recuperat aspectes del joc, òbviament ajustos, situacions noves, tant ofensivament com defensivament, que creiem que ens poden donar possibilitats de competir al màxim i traure algun avantatge, i segurament ens veiem preparades igual que elles. Intentaran donar el seu màxim i, després de fer una molt bona temporada, vindran ací a jugar amb les seues opcions. Òbviament, repetisc, són dos partits, són 80 minuts amb dos dies centrals, caldrà ajustar detalls, però, ara mateix, la mentalitat és estar bé en estos primers 40, ser nosaltres mateixes i desenrotllar un bon bàsquet”. Malgrat que hi ha acumulació d’esforços després de tota la llarga temporada dels dies de treball, Burgos reconeixia que l’estat de salut “és bo, crec que l’energia també i la mentalitat, sobretot després d’haver avançat una exigent eliminatòria de quarts; poder tornar a estar en semis davant del nostre públic és una motivació màxima per a donar el millor de nosaltres”.
