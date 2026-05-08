Auren reforça la seua àrea fiscal a València amb la integració del despatx Galán i Rubio

Miguel Ángel Galán i Susana García

Miguel Ángel Galán i Susana García

Joan Batalla

València

La firma valenciana d’auditoria i consultoria Auren acaba d’integrar el despatx Galán i Rubio, firma especialitzada en assessorament tributari amb una llarga trajectòria en el mercat valencià. Amb esta incorporació, Auren “reforça el seu posicionament a la Comunitat Valenciana, especialment en àmbits clau com els procediments tributaris, la fiscalitat de l’empresa familiar, el sector immobiliari i les operacions de reestructuració. A això se suma l’experiència de Galán i Rubio en l’assessorament a entitats sense ànim de lucre i fundacions”, segons ha informat en un comunicat.

Al capdavant de l’equip s’incorpora Miguel Ángel Galán, soci director de Galán i Rubio, llicenciat en Dret per la Universitat de València i especialista en dret tributari, amb més de 25 anys d’experiència assessorant empreses nacionals i multinacionals. Al llarg de la seua trajectòria professional, Miguel Ángel Galán ha desenrotllat la seua carrera en firmes com Garrigues, Andersen Tax & Legal Iberia i Broseta Abogados.

Paral·lelament, combina el seu exercici professional amb la docència i la mentoria, impartint classes i jornades en institucions com el Col·legi d’Economistes de Catalunya o la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers (FEBF). També és membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals.

En paraules de Mario Alonso, president d’Auren, “la integració de Galán i Rubio suposa un pas més en la nostra estratègia de creixement i reforç de capacitats en àrees clau com la fiscal. És essencial comptar amb professionals amb àmplia trajectòria que aporten especialització, experiència i un coneixement profund del teixit empresarial valencià”.

Per la seua banda, Susana García, sòcia d’Auren Legal, ha assenyalat que “esta incorporació ens permet continuar enfortint la nostra proposta de valor a la Comunitat Valenciana, especialment en l’assessorament a empresa familiar i en procediments tributaris complexos, en què l’experiència de Miguel Ángel és diferencial”.

Finalment, Miguel Ángel Galán ha destacat els reptes d’esta nova etapa: “Unir-nos a Auren ens permet fer un salt qualitatiu, tot ampliant les nostres capacitats i oferint als nostres clients un servici més complet, basat en una firma multidisciplinària amb presència internacional, sense perdre la proximitat i l’especialització que ens caracteritza”.

