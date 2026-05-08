El Calfó Fest reivindicarà, este dissabte, les populars coques d’Oliva
La comissió de festes del Rebollet elaborarà estos productes típics en la plaça del Convent
Les populars coques a la calfó d’Oliva seran les protagonistes d’una festa denominada Calfó Fest, organitzada per la comissió de festes Nostra Senyora del Rebollet per a este dissabte 9 de maig en la plaça de Joan Baptista Escrivà, popularment plaça del Convent.
Els membres de la comissió ho tenen tot a punt per a, a les 19 hores, inaugurar esta festa en la qual es podran degustar les coques de dacsa tradicionals i també noves versions, que es podran adquirir a 3 euros per coca amb el seu complement. A més, també hi haurà barra amb begudes a preus populars.
La festa estarà amenitzada per la música del DJ Melchor fins que el cos aguante. Esta activitat s’ha preparat a benefici de les festes en honor de la patrona d’Oliva, la Mare de Déu del Rebollet.
A Oliva, la tradició de moltes famílies era fer estes coques els dies de pluja, quan la gent no treballava en el camp, ja que, així, al ser un menjar barat, estalviaven. Es diuen “a la calfó” perquè es feien al caliu de les brases del foc.
Com a condiment, antigament es posaven salaons: sardines salades, unes anxoves, bacallà, capellà, melva, bonítol… Més avant també es treien els mulladors com el de gamba amb bleda o de pimentó i tomaca samfaina o un tercer de pésols amb ceba tendra, per a acompanyar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
- La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
- Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
- La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política