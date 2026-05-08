Carcaixent torna a reclamar la dimissió de Mazón, ara com a diputat, per la gestió de la dana
L’oposició imposa la seua majoria al PP per a repetir l’acord de maig de 2025 sobre la base de les dades conegudes durant la investigació judicial i la nova condició de l’expresident
“El que més molesta és que continua burlant-se, continua menyspreant la ciutadania”, afirma la socialista Sara Diert
Els grups de l’oposició en l’Ajuntament de Carcaixent han imposat la seua majoria per a, per segona vegada en un any, aprovar una resolució en el ple en la qual es reclama la dimissió de Carlos Mazón per la seua gestió de la dana. Ho van fer a principis de maig de 2025 quan Mazón exercia com a president de la Generalitat i ho han fet este dijous per a sol·licitar la seua renúncia a l’acta de diputat en les Corts Valencianes. La resolució aprovada a proposta del Grup Socialista insta la cambra autonòmica a adoptar un acord per a reclamar al diputat Mazón “que abandone la institució per la seua grossera negligència en la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024”. La resolució va comptar amb els quatre vots a favor del PSPV-PSOE com a promotor de la moció, els cinc d’Units per Carcaixent, que en la resolució de fa un any va votar dividit, i els quatre de Compromís, mentres que el PP, que governa en minoria, i Vox, hi votaven en contra.
Si la moció aprovada fa un any, també a instàncies del Grup Municipal Socialista, reclamava la dimissió immediata pel que descrivia com “una gestió negligent i profundament insensible” de la dana, en esta ocasió es basa en la instrucció que porta a cap el jutjat de Catarroja per a depurar responsabilitats en la catàstrofe. La proposta argumenta que, després de la declaració prestada en el jutjat pels escortes i el conductor del cotxe oficial de Mazón, es constata que el llavors cap del Govern “no estava ‘des de les 18 hores treballant en el Palau’, com va afirmar la vicepresidenta Susana Camarero”, per a, tot seguit, insistir que “la investigació judicial revela que, des del primer moment, el Consell va ocultar i va tractar d’enganyar deliberadament la ciutadania, donant informació falsa sobre el parador de Mazón des de les 14 hores del dia de la dana”.
La portaveu del Grup Socialista, Sara Diert, va ser l’encarregada de defendre la moció: “Tothom té clar que Mazón, màxim responsable de la Generalitat l’octubre de 2024, no va estar a l’altura de les circumstàncies ni eixe dia, ni amb posterioritat. (…) Va dimitir com a president de la Generalitat no perquè tinguera consciència d’haver actuat malament, sinó per la pressió de les famílies de les víctimes i de la societat valenciana, perquè era ja insostenible, però este senyor continua sent diputat, perquè així està aforat, seguix en horari de treball passejant per la platja, però el que més molesta és que continua burlant-se, continua menyspreant la ciutadania i viu com viu cobrant”, va exposar Diert, que va detallar els diferents conceptes pels quals el president percep ara “61.886 euros a l’any”, a més del cost de l’oficina com a expresident, amb assessor i xòfer oficial. “Dir no a esta moció és a dir sí al fet que Mazón continue sent diputat”, va exposar Diert en una apel·lació directa al PP local.
L’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, va evitar entrar en el debat: “No entraré en el ‘i tu més’. Des del principi de la tragèdia de la dana, este grup municipal (PP) va dir que no polititzaria ni la tragèdia ni les víctimes. Vostés no han parat de fer-ho a pesar que la jutgessa ha dit que Mazón no té cap responsabilitat en la coordinació de l’emergència. Vostés no han deixat de polititzar-ho, i no hi fan cas, perquè, en cas contrari, els cau l’argument”, va dir Almiñana.
La portaveu d’Units per Carcaixent, Ana Calatayud, va ampliar el focus per a assenyalar que “Mazón va estar absent, sí, però també Pedro Sánchez. Cap dels dos va estar a l’altura”, va indicar la regidora del grup independent, que justificava el seu suport a la moció “perquè pensem que Mazón havia d’haver dimitit l’endemà de la dana”.
Per part de Compromís, la regidora Rosa Nicolau va assenyalar que indistintament que la justícia decidisca si és culpable o no al final del procés, “per responsabilitat havia d’haver dimitit el mateix dia que es va conéixer la quantitat de víctimes mortals”.
