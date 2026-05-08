Barris
Col·lectius del Marítim demanen una plaça retolada en memòria de Salvem el Cabanyal
El moviment veïnal històric Salvem el Cabanyal, que es va dissoldre en 2019, podria tindre una espai dedicat, molt prop d’on tenien el seu lloc de reunió
Set anys després de la seua dissolució —està a punt de complir-se l’aniversari—, diferents entitats dels Poblats Marítims s’han unit perquè l’Ajuntament de València retole un carrer a nom de Salvem el Cabanyal, la plataforma que va representar la resistència veïnal a l’obertura de l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar, amb el que haguera suposat de partir-li la columna vertebral al barri, incloent-hi les seues cases històriques i característiques, moltes de les quals, davant d’eixa amenaça, van quedar en un estat d’abandó que es va intentant revertir a poc a poc amb els seus diferents processos de rehabilitació.
La promoció de la idea ve tant d’una acció doble de l’Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar, d’una banda, i d’una plataforma de firmes tant d’este col·lectiu com d’altres forces vives de la zona: Associació de Comerciants i Professionals del Marítim ACIPMAR, Associació Veïnal PAVIMAR, Societat Musical Unió de Pescadors i el Gremi d’Artesans de València. L’argument és senzill: “Reconéixer la defensa del patrimoni urbà únic i deixar-lo per a la posteritat. Honrar la implicació persistent del veïnat en la protecció del barri”. Tant com que el Cabanyal es descriu com “un símbol de resistència cultural de la identitat col·lectiva. Salvem el Cabanyal va exercir un paper fonamental de 1998 a 2019 organitzant activitats i reclamant l’atenció sobre la importància del barri, la seua trama urbana, el seu modernisme popular i la seua història per a la ciutat de València i com a exemple internacional de defensa ciutadana”.
Per tindre, es té ja fins i tot l’espai triat, ja que no es concep la retolació en un lloc que no siga al Cabanyal, a on els carrers són històrics i estan retolats des de fa anys, quasi tots amb al·legories a l’entorn. Però hi ha un xicotet solar per als vianants creat amb motiu de la construcció del nou Centre Cívic. La parcel·la ha deixat un espai que limita amb l’Escorxador, que pot convertir-se en “plaça”, recordant, a més, que este va ser “seu de les assemblees d’esta plataforma”.
“Instem les autoritats locals i la comunitat a donar suport a esta denominació oficial. És fonamental reconéixer i celebrar els esforços de la comunitat en la preservació per a futures generacions”, insistixen en la petició. L’associació veïnal recorda, a més, que Salvem el Cabanyal va ser “una resposta transversal, oberta, sostinguda i sempre propositiva, amb accions de mobilització pacífica, plural i integradora, la qual cosa va permetre articular una resposta col·lectiva sòlida”.
Incòmode per a l’actual equip de govern
Correspondre a la petició té el seu punt incòmode per a l’actual Govern municipal: Salvem el Cabanyal no va deixar de ser una resposta contra el PP de Rita Barberá, que havia dissenyat eixe pla que triturava centenars de vivendes singulars perquè Blasco Ibáñez, una vegada esquivada la rotonda de l’estació de tren, continuara el seu camí fins a la mar. Una amenaça que va perviure en el temps i que semblava no tindre remei malgrat una paralització per part del Govern d’Espanya. L’arribada del Govern de Joan Ribó en 2015 va suposar derogar el pla i, encara que el barri encara presenta moltes millores per aplicar, la principal reivindicació va quedar satisfeta i va suposar la dissolució del moviment. Ara, la “creïlla calenta” seria reconéixer eixe moviment cívic.
