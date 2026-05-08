Vaga educativa
El Consell diu que la negociació amb els sindicats “continua oberta” i defén la carta d’Ortí
Barrachina assenyala la “disposició de la Generalitat a entendre’s” amb els sindicats per a evitar la vaga, però manté l’exigència de garantir els exàmens
Dona suport a la comunicació de la consellera amb les famílies: “És un encert, té l’obligació de donar tranquil·litat als pares”
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha assegurat, este divendres, després del ple setmanal del Govern valencià, que la negociació amb els sindicats educatius per a evitar la vaga indefinida a partir de dilluns “continua oberta”. El dirigent popular no ha sabut concretar un possible calendari de reunions durant el cap de setmana, però ha remarcat la “disposició a entendre’s amb tothom” de l’executiu de Juanfran Pérez Llorca. Igualment, ha defés la titular d’Educació, Mari Carmen Ortí, davant de la polèmica per la carta remesa a les famílies en la qual situa l’alumnat com a “ostatge d’un conflicte sindical”.
El portaveu ha indicat que el Consell “respecta qualsevol decisió” del professorat davant de la seua “legítima reivindicació sindical i salarial”, però ha mantingut l’exigència que els estudiants que afronten enguany la prova d’accés a la universitat puguen ser “examinats en igualtat” de condicions amb els de la resta del país. “Demanem responsabilitat”, ha insistit Barrachina.
El popular també ha defés l’“esforç sense precedents” del Consell per l’educació pública en la legislatura actual, i l’ha contraposat amb l’època del Botànic. “Disposem de 8.000 docents públics més que en l’últim any del Botànic, que tenen, a més, uns salaris un 13,5 % superiors, i hem fet gratuïta l’educació entre 0 i 3 anys per a 40.000 xiquets”, ha destacat. Per contra, l’esquerra “no va atendre cap de les peticions”.
Per això, ha reclamat a PSPV i Compromís que “deixen d’utilitzar l’educació com a arma política”. “Demanem responsabilitat a qui políticament fa un ús pervers d’una reivindicació legítima”, ha expressat el portaveu, que ha acusat estos partits d’haver “girat l’esquena” a estes mateixes reclamacions dels docents durant els huit anys que van estar en el Palau de la Generalitat.
La carta d’Ortí, “un encert”
El Consell ha fet pinya amb Ortí, la consellera d’Educació, després que, este dijous i després de fracassar l’última reunió amb els sindicats, remetera una carta a les famílies dels estudiants en la qual defenia que “cap alumne ni família pot ser ostatge d’un conflicte sindical”.
La comunicació no ha agradat gens a les agrupacions de pares i mares d’alumnes, que la consideren “partidista” i que busca enfrontar-les amb el professorat. Però al Govern de Llorca li sembla “un encert”, segons ha verbalitzat Barrachina.
“La consellera té l’obligació d’enviar una carta que done tranquil·litat als pares. La carta ve a dir als pares de 20.000 alumnes que es juguen la vida acadèmica amb l’EBAU que s’exigiran servicis mínims perquè l’esforç de 18 anys no caiga en sac foradat”, ha defés el portaveu.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
- La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política
- Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló