Guerra a l’Orient Mitjà
Els EUA asseguren que l’alto el foc amb l’Iran es manté malgrat una nit d’atacs en l’estret d’Ormuz
Els Emirats Àrabs Units han rebut un atac amb drons i míssils este divendres de matí, mentres Washington espera la resposta de Teheran al pla de pau que va presentar dimecres
Mentres els Estats Units esperen la resposta de l’Iran a l’últim document de pau dels EUA, que consistix en 14 punts curts, en què es posposen les converses nuclears i que es va presentar dimecres, els dos països s’han atacat mútuament durant esta nit de dijous a divendres.
Este últim episodi ha sigut el més dur des que està vigent en la regió l’alto el foc anunciat pel Pakistan el passat 7 d’abril. Amb tot, el president estatunidenc, Donald Trump, continua mantenint que el cessament a les hostilitats continua vigent. “Ens hem repartit un poc d’amor, res més. Ells han jugat amb nosaltres. Els hem destruït”, ha dit Trump este divendres a la matinada.
Tot va començar a última hora de la nit, horari iranià: tres destructors estatunidencs, estacionats en el golf Pèrsic, van intentar creuar —i ho van aconseguir, segons Washington— l’estret d’Ormuz en direcció al golf d’Oman.
Ormuz està tancat doblement, tant pel bloqueig iranià de l’inici de la guerra com l’estatunidenc, imposat per Trump fa quasi tres setmanes. L’Iran va disparar diversos míssils contra els vaixells de l’Armada del país nord-americà i “va infligir danys significatius a l’enemic”, segons el comando central unificat de l’Exèrcit persa. Els EUA neguen que els atacs iranians impactaren contra les seues embarcacions.
Com a resposta, Washington va bombardejar el port de la ciutat iraniana de Bandar Abbas i de diverses illes iranianes en l’estret d’Ormuz. La batussa va durar diverses hores i fins i tot va obligar l’Iran a activar les defenses antiaèries de Teheran, la capital, a una gran distància de la regió a on va tindre lloc l’intercanvi de foc.
“Els incendis han durat diverses hores, però la situació en les illes i ciutats costaneres iranianes ha tornat ja a la normalitat”, ha declarat este divendres al matí la televisió estatal iraniana, IRIB. Esta és la segona ocasió en la qual els EUA i l’Iran s’ataquen mútuament des de l’alto el foc. La primera vegada va ser el dilluns d’esta mateixa setmana, també en una escaramussa entre embarcacions estatunidenques i perses a Ormuz.
“L’alto el foc es manté, però, si es trenca, llavors serà fàcil de veure. Hi haurà una explosió enorme a l’Iran. Així que millor que firmen l’acord ràpidament. Les xarrades estan anant bé, però han d’entendre que, si no firmen prompte, llavors patiran molt”, ha declarat Trump este divendres per la matinada.
Castic als Emirats
Poques hores després d’esta última escaramussa, els Emirats Àrabs Units han confirmat haver estat repel·lint un atac amb drons i míssils balístics llançat des de l’Iran. Esta setmana, Teheran ha llançat atacs semblants contra els Emirats en almenys tres ocasions. Les autoritats emiratianes asseguren que respondran als bombardejos, però encara no ho han fet.
D’entre tots els països del Golf, Dubai ha sigut la capital més dura i crítica contra la República Islàmica: filtracions a la premsa han assegurat que els Emirats, durant el conflicte, han estat pressionant Washington perquè no pare amb la guerra ni firme un alto el foc, sinó que pressione per a aconseguir un canvi de règim a l’Iran que no ha acabat resultant.
Just el contrari: el règim islàmic iranià ix d’esta guerra amb un líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, mort, juntament amb gran part dels seus antics alts càrrecs. Però la República Islàmica ha aconseguit sobreviure als atacs externs i ha reforçat —de moment— el seu control ferri sobre tot el país.
