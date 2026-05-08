L’Ajuntament de Torrent aprova un homenatge per a les víctimes del tràgic accident de metro de 2006

El Ple aprova per unanimitat una declaració institucional pel respecte dels 43 morts

Monòlit per les víctimes a on es farà l’homenatge

Pilar Olaya

Torrent farà un acte d’homenatge per les 43 persones mortes i les 47 ferides, moltes d’elles de la localitat, en l’accident de metro del 3 de juliol de 2006. El Ple de l’Ajuntament de Torrent ha aprovat una declaració institucional amb motiu del 20é aniversari de l’accident, una de les tragèdies més grans que s’han produït a la Comunitat Valenciana i que va colpejar de manera especialment dolorosa la ciutat de Torrent.

El Ple de Torrent va aprovar per unanimitat la declaració institucional / A. T.

La declaració institucional ha comptat amb el suport dels grups municipals del Partit Popular, VOX, PSOE, Compromís i el regidor no adscrit, la qual cosa reflectix el consens unànime de la corporació municipal entorn del record, el respecte i la memòria de les víctimes i les seues famílies.

El pròxim 3 de juliol de 2026 es compliran vint anys del tràgic accident de Metrovalencia, en el qual van morir 43 persones i 47 més van resultar ferides. Dos dècades després, Torrent continua mantenint viu el record d’aquell dia que va marcar profundament moltes famílies de la ciutat i el conjunt de la societat torrentina.

La declaració institucional fa valdre la dignitat, l’enteresa i la perseverança de les famílies de les víctimes i destaca el seu compromís durant tots estos anys amb la defensa de la veritat, la justícia, la reparació i la memòria. Així mateix, el text reconeix també la solidaritat i el suport mostrat per la ciutadania de Torrent des del primer moment, acompanyant les persones afectades.

Un acte institucional d’homenatge en el monument a les víctimes

Entre els acords aprovats, l’Ajuntament de Torrent organitzarà un acte institucional d’homenatge en el monument dedicat a les víctimes del metro en la ciutat, coincidint amb el 20é aniversari de l’accident. L’acte inclourà una ofrena floral en memòria de les 43 persones mortes i tres minuts de silenci en reconeixement i respecte a les víctimes, les persones ferides i les seues famílies.

Amb esta declaració institucional, l’Ajuntament de Torrent reafirma el seu compromís amb la memòria col·lectiva, el respecte institucional i la necessitat de continuar preservant el record de les víctimes d’una tragèdia que roman molt present en la història i en la consciència de la ciutat.

