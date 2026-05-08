L’Ajuntament de Torrent aprova un homenatge per a les víctimes del tràgic accident de metro de 2006
El Ple aprova per unanimitat una declaració institucional pel respecte dels 43 morts
Torrent farà un acte d’homenatge per les 43 persones mortes i les 47 ferides, moltes d’elles de la localitat, en l’accident de metro del 3 de juliol de 2006. El Ple de l’Ajuntament de Torrent ha aprovat una declaració institucional amb motiu del 20é aniversari de l’accident, una de les tragèdies més grans que s’han produït a la Comunitat Valenciana i que va colpejar de manera especialment dolorosa la ciutat de Torrent.
La declaració institucional ha comptat amb el suport dels grups municipals del Partit Popular, VOX, PSOE, Compromís i el regidor no adscrit, la qual cosa reflectix el consens unànime de la corporació municipal entorn del record, el respecte i la memòria de les víctimes i les seues famílies.
El pròxim 3 de juliol de 2026 es compliran vint anys del tràgic accident de Metrovalencia, en el qual van morir 43 persones i 47 més van resultar ferides. Dos dècades després, Torrent continua mantenint viu el record d’aquell dia que va marcar profundament moltes famílies de la ciutat i el conjunt de la societat torrentina.
La declaració institucional fa valdre la dignitat, l’enteresa i la perseverança de les famílies de les víctimes i destaca el seu compromís durant tots estos anys amb la defensa de la veritat, la justícia, la reparació i la memòria. Així mateix, el text reconeix també la solidaritat i el suport mostrat per la ciutadania de Torrent des del primer moment, acompanyant les persones afectades.
Un acte institucional d’homenatge en el monument a les víctimes
Entre els acords aprovats, l’Ajuntament de Torrent organitzarà un acte institucional d’homenatge en el monument dedicat a les víctimes del metro en la ciutat, coincidint amb el 20é aniversari de l’accident. L’acte inclourà una ofrena floral en memòria de les 43 persones mortes i tres minuts de silenci en reconeixement i respecte a les víctimes, les persones ferides i les seues famílies.
Amb esta declaració institucional, l’Ajuntament de Torrent reafirma el seu compromís amb la memòria col·lectiva, el respecte institucional i la necessitat de continuar preservant el record de les víctimes d’una tragèdia que roman molt present en la història i en la consciència de la ciutat.
