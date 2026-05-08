Tribunals
Mazón condiciona l’entrega dels seus whatsapps a la seua personació en la causa de la dana
La defensa de l’expresident Carlos Mazón vincula l’entrega de les seues comunicacions a la resolució del seu recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de València per a personar-se amb les garanties d’un “preinvestigat”
La defensa de l’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón condiciona l’entrega dels seus registres de telefonades i missatges de la jornada de la dana a la resolució del recurs d’apel·lació que té pendent davant de l’Audiència Provincial de València, en el qual reclama personar-se com a “preinvestigat” i no en condició de testimoni, com busca la jutgessa de Catarroja.
La jutgessa de la dana va acordar ajornar la testifical de l’expresident a l’espera que l’Audiència resolga el seu recurs i va acordar també requerir a Mazón perquè aportara de manera voluntària el seu llistat de telefonades entrants i ixents del 29 d’octubre, així com els seus missatges de WhatsApp o altres aplicacions de missatgeria d’eixa data relacionats amb l’emergència. El requeriment és voluntari, perquè les comunicacions personals estan protegides i només es poden aportar al sumari amb el permís del protagonista.
En l’escrit presentat, l’advocat de l’expresident, Ignacio Gally, manifesta la seua conformitat amb el fet que la declaració testifical de Mazón quede en suspens fins que l’Audiència Provincial es pronuncie sobre el recurs. I assegura que aplicarà el mateix criteri a la qüestió dels registres de telefonades i missatges: la defensa els supedita també al resultat d’eixe recurs, per la qual cosa cap de les dos qüestions avançarà fins que el tribunal provincial resolga.
Cal recordar que, en cas de personar-se sota esta figura de “preinvestigat”, Mazón tindria les garanties que té un investigat sense estar-ho formalment. Això és, per exemple, acudir a declarar amb advocat, evitar respondre a les preguntes de les acusacions o, fins i tot, mentir en defensa pròpia. Però, potser, el més valuós seria tindre accés a la ingent documentació que consta en la causa i emprar-la per a preparar la seua compareixença davant de la magistrada o recórrer contra les decisions de la instructora, com qualsevol altra part, especialment aquelles que el puguen afectar directament.
La Fiscalia Provincial de València va secundar el recurs de Mazón. L’excap del Consell sostenia que la magistrada continuava investigant la seua figura malgrat el criteri del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que va descartar en març la seua responsabilitat penal. El ministeri fiscal coincidix amb la defensa de Mazón i va demanar a l’Audiència que accepte el seu recurs.
