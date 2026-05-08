San Mamés, plaça complicada per a fugir de la crema: tres victòries i set empats del València CF els últims 15 anys
L’equip blanc-i-negre busca trencar una ratxa de cinc temporades sense guanyar en Lliga en el camp de l’Athletic, a on l’última victòria data de 2019
San Mamés torna a aparéixer en el calendari del València com una plaça d’examen, precisament en un escenari que històricament li ha exigit molt més del que li ha concedit. La dada recent resumix la dificultat: en els seus últims 15 desplaçaments de lliga a Bilbao, el València només ha guanyat tres vegades. La resta de la sèrie es repartix entre set empats i cinc derrotes, amb l’1-0 de la temporada passada, gràcies a una cabotada de Beñat Prados al límit del descans. L’equip de Rubén Baraja sumava la seua tercera derrota consecutiva en l’arrancada del campionat.
L’última victòria valencianista en Lliga en el camp de l’Athletic continua sent la de la temporada 2019-20. Llavors, l’equip dirigit per Albert Celades es va imposar per 0-1 amb un gol de Denís Txérixev després d’una transició culminada amb assistència de Ferran Torres. Des de llavors, el València no ha tornat a guanyar en Lliga a Bilbao.
El partit arriba ara amb un context classificatori molt diferent del d’aquell inici de la campanya passada. L’Athletic afronta la jornada com a octau classificat, amb 44 punts, mentres que el València és dotzé amb 39. Els d’Ernesto Valverde han sumat 13 victòries, 5 empats i 16 derrotes; els valencianistes, 10 triomfs, 9 empats i 15 derrotes. Els dos compartixen una fragilitat defensiva cridanera: 50 gols encaixats cada un.
La diferència està en el lloc a on es juga. San Mamés ha sostingut bona part del curs de l’Athletic: com a local, ha sumat 29 punts en 17 partits, amb 9 victòries, 2 empats i 6 derrotes, 21 gols a favor i 19 en contra. El València, en canvi, baixa molt lluny de Mestalla: 13 punts en 17 eixides, amb 3 triomfs, 4 empats i 10 derrotes, 14 gols marcats i 29 rebuts.
Victòria valencianista en la primera volta
El precedent de la primera tornada sí que oferix un argument emocional per al València. A Mestalla, l’equip blanc-i-negre va derrotar l’Athletic per 2-0 amb gols de Baptiste Santamaria i Hugo Duro, este últim ja en el tram final.
La inèrcia immediata, però, afavorix més l’Athletic. L’equip basc ve de guanyar l’Alabés per 2-4, després d’haver perdut contra l’Atlètic de Madrid, la victòria contra Osasuna i la derrota a casa contra el Vila-real. El València, per la seua banda, arriba després de perdre 0-2 contra l’Atlètic a Mestalla, encara que abans s’havia imposat al Girona i havia empatat a Mallorca.
El duel també enfronta dos equips que han repartit molt la seua producció ofensiva, encara que amb referències clares. En l’Athletic, Gorka Guruzeta és el màxim golejador de lliga del curs amb 9 gols, per davant de Nico Williams i Robert Navarro, els dos amb 6. En el València, Hugo Duro també lidera amb 9 gols, seguit per Largie Ramazani, amb 6. Javi Guerra i Luis Rioja, amb 5 assistències cada un, apareixen com els principals generadors blanc-i-negres.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
- Proposen un títol de transport únic entre Sagunt i la universitat de Castelló
- La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política
- La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere