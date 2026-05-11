Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards
Les demores sorprenen molts docents que es desplacen a València per a participar en la manifestació convocada amb motiu de la vaga indefinida que comença hui
Efe
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha restablit cap al migdia la circulació de trens, una vegada reposat el cable de coure sostret entre Almussafes i Silla, fet que ha provocat retards al llarg del matí en una jornada marcada per la gran afluència de docents per a participar en la manifestació celebrada a València amb motiu de la primera jornada de vaga en l’ensenyança. Adif ha comunicat que, una vegada reposat el cable sostret i reparades les avaries provocades pel robatori, es restablix la circulació amb normalitat en el tram Almussafes-Silla, en el nucli de Rodalies de València.
Renfe havia registrat des de primeres hores d’este dilluns retards en la línia C2 de Rodalies per un robatori de cable entre Silla i Almussafes, a on ràpidament han treballat els tècnics per a solucionar la incidència.
Els retards han començat a l’inici del servici i el tren amb eixida prevista a les 05:25 hores amb destinació l’Alcúdia de Crespins circulava per Algemesí amb quinze minuts de retard, segons informava Renfe, un fet que ha sorprés molts docents que han acudit a les estacions de municipis de la Ribera per a desplaçar-se a València per a participar en la manifestació convocada amb motiu de la vaga indefinida que arranca hui.
El tren amb eixida prevista a les 06:37 hores de l’estació de València Nord amb destinació Gandia ha eixit amb quinze minuts de retard, i el tren amb eixida a les 06:50 hores amb destinació Xàtiva circulava per Algemesí amb 26 minuts de retard.
Renfe ha indicat que els retards mitjans en esta línia de Rodalies són de 15 minuts. Cap al migdia s’ha restablit la circulació amb normalitat.
