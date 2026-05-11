Albal aposta pel tractament biològic per al control de plagues en l’arbratge urbà
Gràcies a este sistema natural, s’aconseguix minimitzar l’impacte mediambiental i protegir tant les persones com altres espècies animals
L’Ajuntament d’Albal aposta un any més pel tractament biològic per al control de plagues en l’arbratge urbà i reafirma el seu compromís amb una gestió més sostenible, respectuosa amb el medi ambient i beneficiosa per a la salut pública.
La Regidoria de Servicis Urbans i el Centre Verd estan duent a terme, estes setmanes, un primer tractament biològic centrat en els exemplars de Ficus Nitida del municipi, amb l’objectiu de combatre de manera natural les plagues que afecten esta espècie.
Amb l’arribada de la primavera i l’augment de les temperatures, proliferen diferents plagues en algunes de les espècies arbòries més presents en els carrers d’Albal. Per a reduir el seu impacte, l’Ajuntament ha tornat a recórrer a la lluita biològica, una tècnica innovadora que consistix en la introducció d’insectes beneficiosos capaços de controlar de manera natural les poblacions de plagues, a fi d’evitar l’ús de productes químics.
En esta primera actuació sobre els Ficus Nitida s’han emprat exemplars d’Anthocoris i Cryptolaemus, insectes depredadors especialment eficaços per al control biològic de les plagues més habituals en esta espècie. Gràcies a este sistema natural, s’aconseguix minimitzar l’impacte mediambiental i protegir tant les persones com altres espècies animals.
A més, la Regidoria de Servicis Urbans i el Centre Verd tenen programat per a les pròximes setmanes un nou tractament biològic destinat a controlar el pugó que afecta les jacarandes durant la seua època de floració i que és el responsable de la incòmoda melassa que embruta carrers i vehicles. Esta classe d’actuacions ja es van dur a terme l’any passat amb resultats molt eficaços, ja que es va aconseguir reduir notablement les molèsties provocades per esta plaga.
Protecció del medi ambient
L’Ajuntament d’Albal, sota la supervisió de Nuria Calero, enginyera agrònoma responsable del Centre Verd, manté la seua aposta per esta mena de tractaments pels avantatges que presenten davant dels mètodes químics tradicionals. Tal com destaca el regidor de Servicis Urbans, Valero Eustaquio, “estos tractaments protegixen el medi ambient, no són nocius per a les persones ni per a altres animals i resulten especialment adequats per a l’arbratge viari”, situat en carrers transitats i pròxim a vivendes i parcs públics.
La lluita biològica requerix un seguiment tècnic exhaustiu i els seus resultats són més progressius, però oferix importants beneficis, ja que respecta la fauna autòctona i afavorix la biodiversitat urbana. A més, contribuïx a mantindre l’equilibri natural dels ecosistemes i millorar la qualitat dels espais verds del municipi.
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Albal i el Centre Verd consoliden el seu compromís amb un model de ciutat més saludable, verd i sostenible, apostant per solucions innovadores i respectuoses amb l’entorn per a la cura de l’arbratge urbà.
