La videoanàlisi d’Isabel Olmos
“Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
La subdirectora de Levante-EMV advertix sobre les greus conseqüències econòmiques per als docents i l’impacte en els alumnes de Batxillerat davant de la falta de diàleg entre Conselleria i sindicats
Redacció Levante-EMV
La vaga educativa s’ha convertit, sens dubte, en el tema central de l’actualitat valenciana. En la seua anàlisi setmanal, Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, assenyala que la continuïtat de les mobilitzacions dependrà de les negociacions que han de mantindre la Conselleria d’Educació i els sindicats, en una situació inèdita per a un final de curs.
Les reivindicacions i la postura institucional
Olmos destaca que els mestres reivindiquen des d’augments salarials fins a millores estructurals en l’escola pública, com ara la reducció de l’excés de ràtios, la falta de substituts i la millora de les condicions en els centres, especialment els afectats per la dana.
Per la seua banda, la Conselleria afirma no poder afrontar la demanda econòmica dels professors, estimada en uns 2.400 milions d’euros, i al·lega que l’economia valenciana no pot suportar una inversió així en estos moments. Segons la subdirectora, l’oferta de millora presentada per l’Administració ha sigut percebuda com “tan lleu i insignificant” que ha provocat l’enuig dels sindicats.
Impacte econòmic i acadèmic
La periodista subratlla la importància d’esta vaga indefinida, que suposa una pèrdua d’entre 100 i 200 euros diaris per a cada docent que la secunda. Olmos advertix que, si el conflicte s’allarga més d’una setmana, les conseqüències per a l’economia personal dels professors seran “molt importants”, la qual cosa demostra que consideren la protesta com una cosa “necessària i rellevant” malgrat el seu elevat cost.
Així mateix, Isabel Olmos posa el focus en la falta de comunicació total entre les parts i insta el Govern valencià a desbloquejar una situació que afecta milers d’estudiants, amb una incidència especial en els alumnes de segon de Batxillerat.
Un examen per a l’executiu
Per a la subdirectora de Levante-EMV, tant la consellera com els sindicats han de fer un pas avant per a resoldre el conflicte pel bé de les famílies. Olmos conclou que l’executiu valencià afronta la seua “primera gran crisi” des que Pérez Llorca és president de la Generalitat. Segons la seua anàlisi, l’actual Consell ha de mostrar una cara distinta de l’etapa en la qual la cartera d’Educació l’ostentava el “polèmic Rovira”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
- La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
- La pèrdua de la bandera blava en la platja del Cabanyal acaba amb tempesta política