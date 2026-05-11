Els centres d’ensenyances artístiques alerten de retallades i de l’impacte en l’alumnat
Les escoles dependents de l’ISEACV se sumen a la vaga indefinida i denuncien una reducció entre el 3 % i el 5 % del personal docent
La vaga històrica que han posat en marxa els docents a la Comunitat Valenciana, una parada indefinida que compta amb el suport de tots els sindicats i que s’estén per tot el sistema no universitari, fa aflorar també altres problemàtiques particulars que es viuen en l’àmbit educatiu autonòmic.
Alguns centres d’ensenyances artístiques han fet arribar als pares i alumnes una carta en la qual s’advertix de retallades específiques en les plantilles de docents dels centres superiors d’ensenyances artístiques dependents de l’ISEACV. És el cas de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi.
En concret, parlen d’una reducció d’entre el 3 % i el 5 % del personal docent, una retallada que “es planteja de manera uniforme en totes les escoles, sense una anàlisi específica de la situació de cada centre”.
Esta mesura va ser traslladada per l’ISEACV el passat 31 de març, dia de l’última vaga, en una reunió amb els equips directius dels 13 centres d’ensenyances artístiques superiors per tot el territori, que abasten cinc àmbits diferents: art dramàtic, arts plàstiques (ceràmica), dansa, disseny o música.
Des dels centres, segons s’explica en la carta, es considera injust aplicar una retallada igual a tots els centres sense preveure la seua grandària o el nombre de places. També s’assenyala que la reducció obligaria a eliminar desdoblaments de professorat arreplegats en la normativa. I també “provocaria una rotació constant del professorat, amb conseqüències negatives per a la qualitat de l’ensenyança i el desenrotllament de projectes de més magnitud”. La Conselleria d’Educació no ha respost a les al·legacions presentades pels centres a les retallades anunciades.
A més de l’impacte per al professorat, des dels centres s’alerta de possibles conseqüències per a les famílies: “La Conselleria ha traslladat als centres la idea que, en cas que no disposen de capacitat suficient per a atendre tot l’alumnat que sol·licita plaça a causa de la reducció de personal imposada, la solució passa per no admetre una part d’eixe alumnat. És a dir, es planteja com a alternativa limitar l’accés d’estudiants que desitgen cursar estos estudis, en lloc de dotar els centres del professorat necessari per a poder oferir totes les places sol·licitades”, explica la carta del centre d’Alcoi, a la qual ha tingut accés este diari. Els docents s’han concentrat este matí a les portes de l’escola abans d’eixir cap a Alacant, a on també se celebra una protesta este migdia.
