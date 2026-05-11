Gilet instal·larà un sistema nou d’avís primerenc contra incendis a través de la IA
El dispositiu s’instal·larà en tres urbanitzacions enclavades a la muntanya, a on el risc és més alt
Gilet treballa en un projecte nou per a la prevenció d’incendis per mitjà de la intel·ligència artificial. Es tracta d’un sistema d’avís primerenc que permet donar la veu d’alerta a la població en cas d’un possible foc.
Este mecanisme, que l’Ajuntament pretén tindre en funcionament abans de la temporada de més risc d’incendis forestals, l’estiu, s’instal·larà per a donar cobertura a tres urbanitzacions de muntanya: la Calderona, la Vidriera i el Clot de l’Oliver, que són les més allunyades del poble (4 quilòmetres) i estan situades en un enclavament replet de vegetació, en zona d’afecció de la serra Calderona. “Algunes de les cases d’estes zones estan pràcticament dins de la muntanya, per la qual cosa el risc de patir les conseqüències d’un incendi és més alt que en altres urbanitzacions, a la qual cosa se sumen les dificultats d’accés, entrada i eixida”, explica a Levante-EMV el regidor de Medi Ambient, Juanjo Melchor.
Detecció precoç
Este nou dispositiu permet detectar de manera immediata focus de calor, fum i altres indicadors de l’existència d’un possible incendi. En este cas, el sistema s’activa posant en marxa un mecanisme d’avís primerenc a la ciutadania a través d’una espècie d’alarma que inclou megafonia. Al mateix temps que s’avisa la població de la zona, el sistema envia un altre missatge d’alerta tant a l’Ajuntament com als diferents agents i servicis de seguretat, necessaris en la intervenció contra el foc.
Amb este operatiu, l’Ajuntament vol assegurar una intervenció ràpida i eficient, “ja que, en els incendis, actuar de manera ràpida és determinant”, afegia Melchor.
La mesura anirà acompanyada d’un “pla d’autoprotecció” que consistirà en el repartiment de guies als veïns, un manual sobre com s’ha d’actuar en cas de detectar un foc. Un document que portarà implementats “instruccions i plans d’evacuació per a saber per a on han d’eixir, quines vies poden utilitzar i com han de fer-ho”, comentaven des del consistori. A això se sumaran diverses xarrades i un simulacre. “Estes urbanitzacions són un punt crític, ja que estan envoltades de massa forestal, per la qual cosa les mesures de prevenció i protecció són més que necessàries”.
Ban
Este sistema tindrà també altres usos com a ban, ja que el municipal no hi arriba atesa la distància que hi ha entre estes urbanitzacions i el poble. A més, servirà de mitjà de comunicació intern per a temes relacionats amb les urbanitzacions i els veïns.
A més de protegir les persones, que “per a nosaltres és el primer”, no cal perdre de vista que Gilet està afectat pel Parc Natural de la Serra Calderona, i un incendi pot suposar un important un desastre natural.
Un dels focs que més alarma va suscitar recentment en la població es va produir el juny de 2023, quan, com va avançar este diari, un llamp latent va desencadenar les flames en una zona boscosa i va amenaçar d’estendre’s per la urbanització del Balcó de la Penya. Un dels més aparatosos va ser el de febrer de 2014, un incendi en el qual va caldre desallotjar dos urbanitzacions de nit.
